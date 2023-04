La finale qui s’est déroulée devant un public record et enthousiaste, démarrée sous les chapeaux de roue par la formation de Disso, qui inflige un 4-0 à son adversaire. Diamono va revenir à moins 1 (3-4) à la 8e minute, avant que les 2 équipes ne soient à égalité (5-5, 10e). Mais, portée par une Bineta Cissé des grands jours, les filles de Wakhinane mènent la course en tête, mais avec un écart pas assez conséquent (10-9, 13-11, 15-14, 16-14), pour finalement aller à la mi-temps avec une longueur d’avance (18-17). De retour de la pause, les partenaires de l’intenable et très précieuse Sokhna Ndoye, meilleure marqueuse du match avec 15 buts, vont egaliser (18-18) mais Disso va reprendre l’avantage 19-18) puis se fait rejoindre à nouveau (19-19). Requinquées dans cette seconde periode, les protégées de Moussa Sy marquent coup sur coup 3 buts d’affilée pour mener de 3 points vers la 38e minute (22-19). Les joueuuses de Sidya Diatta vont revenir à moins 2 (22-20) mais verront leurs rivales mener les débats. Avec Mayrame Gaye (5 buts) et Aminata Dia « Mia (6 buts), en lieutnants de la prolifique Sokhna Ndoye, Awa Saer Seck énorme dans les taches défensives et une Awa Cissé retrouvée dans les buts, Diamono va prendre la main dans ce derby banlieusard pour ne plus lacher l’affaire. Maîtrisant leur sujet, les filles de Ndiarème vont dérouler pour prendre le large et maintenir leur avance assez judicieuce, surtout avec les rentrées determinantes de Mame Diarra Niang et Theresinia Gomis. Diamono s’impose largement (37-30) devant une équipe de Disso, où exceptée l’excellente et très régulière Bineta Cissé (11 buts), Aissatou Mané créditée de 8 realisations, Marième Ly, (4 buts) et la jeune Marie Sylva surgie du banc, ont surnagé face au très bon collectif adverse. Quatorze ans après le trophée de champion remporté devant le Jaraaf en 2009 par la génération des Awa Gueye dite « Awa Dakhar », Fatou Thior, Penda Kane, Mama Sy, Diamono renoue avec la Coupe. En plus de remporter le trophée, les partenaires de Jeannette Mendy ont raflé les deux distinctions individuelles, de la meilleure marqueuse (Sokhna Sokhna Ndoye) et de la meilleure gardienne (Awa Cissé).

