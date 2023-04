XALIMANEWS-En première heure de la finale des Dames, l’ISEG Sport et l’ASFA vont disputer la finale masculine de la Coupe de la Ligue édition 2022. Une confrontation qui soulève beaucoup d’interrogations chez les fans du handball.

L’ISEG Sport va-t-il confirmer devant son adversaire, ou l’ASFA va-t-elle ptendre sa revanche lors de cette seconde confrontation entre les 2 clubs, cette saison ? Telle est la question que se posent beaucoup de fans et observateurs du handball.

Comme dans la finale des Féminines, les Masculins vont se livrer une farouche bataille pour s’adjuger la première édition de la Coupe de la Ligue du magistère de Demba Baldé. Une finale qui va opposer 2 valeurs sures du circuit masculin, l’ISEG Sport, épatant dans cette première phase de championnat et le cador, ASFA. Le Leader du championnat (1er, 21 pts) fera face au Deuxième (18 pts).

La formation estudiantine, amputée de plusieurs éléments cette année, a reussi la prouesse d’exister dans ce championnat Élite 2023 pour finalement postuler comme l’un des plus serieux prétendants au titre, devant l’ogre incontesté du handball masculin depuis 6 ans, l’ASFA. Une performance réalisée par la formation chère à Diop ISEG, qui n’était pas évidente en ce début de saison. Et non content d’être premier du championnat, l’ISEG Sport s’est permis le luxe de battre la formation militaire, lors de la 4ème journée (25-21), d’ailleurs la seule defaite des hommes du coach Moustapha Cissé. Rien que pour ça, les Bleu-blancs méritent le respect. Ce revers subi devant son adversaire de ce samedi, est resté à travers de la gorge de l’armada militaire. Donc, la finale de la Coupe de la Ligue de l’édition 2022 est une bonne occasion pour solder des comptes, entre pensionnaires du Lycée Delafosse et ceux du stade Iba Mar Diop. Les hommes d’Arona Fall, jeune entraineur nommé coach suite au départ de Zoran Batinic, ont des atouts à faire valoir, possédant un bloc avec un jeu simple, cohérent, aussi intelligent et intelligible dans son schéma. La belle symphonie orchestree par l’ISEG est réalisée dous la direction du maestro Kevin Chedjou, bien entouré de son compatriote camerounais Hubert Nanawa, d’Abdoulaye Samb « Francais », d’Ousmane Mbodj, de Mouhamadou Sow, Cheikh Ka et Bass, les 2 gardiens. Mais, l’adversaire militaire peut battre n’importe quel équipe et c’est pas par hasard qu’il truste les trophées nationaux depuis des années. Dans un bon jour, le rouleau compresseur militaire peut broyer ses adversaires. Chahutés en championnat par leurs rivaux qui leur ont infligé leur seule défaite, les vainqueurs du championnat de 2022, voudront faire payer aux Étudiants, leur insolence. Car surement pour les Militaires, c’est une effronterie de la part de l’ISEG Sport de vouloir bousculer l’ordre établi pour une équipe qui vient a peine de souffler sa 6e bougie et qui déjà, pense jouer les premières rôles. Revancharde, la grosse artillerie sera de sortie pour la bande à Matar Baldé, Cissao Mballo et Khadim Diouf, les 3 fins artificiers militaires, qui seront surement très bien assistés par Ibou Ciss et Adama Ndiaye Gaindé les 2 gardiens, ainsi que Mamadou Senghor, Omar Sané et Kelly Ndiaye. Cependant, gare aux joueurs de l’ISEG, invaincus jusque là cette saison et qui possedent un bon collectif. On s’achemine vers un choc costaud pour s’adjuger la 1ère édition de la Coupe de la Ligue et les fans sont impatients de voir le menu proposé par les 2 équipes protagonistes.

Finale Coupe de la Ligue Edition 2022

Samedi 29 avril 2023

17h 00 ISEG/ASFA