XALIMANEWS-La finale de la Coupe du Sénégal Édition 2021, va opposer ce samedi 23 octobre, les 2 clubs possédant les 2 meilleurs effectifs du pays, si ce ne sont les deux meilleures formations. Disso juste auréolé de son 2e titre de champion qui vise le doublé fera face au DUC le Tenant déchu et qui veut sauver sa saison. Deux formations qui n’ont jamais remporté la coupe du Sénégal. Deux fois vainqueur de son adversaire, Disso va-il confirmer ?

C’est la finale rêvée, le match tant attendu par les férus du handball féminin local. La rencontre Disso de Guédiawaye/DUC reste le Classique du handball féminin sénégalais à l’image des Gorée/Jaraaf d’antan. D’un côté, le récent champion 2021 face à Diamono samedi passé, à la quête du seul trophée qui manque à son palmarès, de l’autre, le DUC champion déchu et finaliste malheureux de l’édition 2019 de la Coupe du Sénégal qui veut sauver sa saison en remportant le seul trophée manquant à sa vitrine à Coupes.

Pour cette rencontre, Disso part avec un léger ascendant psychologique pour avoir battu le DUC 2 fois en championnat. Il y’aura une pluie de talents sur le teraflex du stadium Iba Mar Diop, avec une présence massive d’internationales U20 et U17. Au Disso, il y’a Astou Mbaaye, Ndawa Dièye, Astou Ndiaye, Mayrame Gaye et Fama Sall, et au DUC, on peut noter les 2 internationales U20 Mame Diarra Ndiaye, Sofiatou Diatta et l’autre internationale U17 Coumba Sy. Sans oublier des 2 côtés, les anciennes U20 nationales, Aissatou Mané et Rokhy Dione côté Banlieusardes et Gnilane Sarr chez les Étudiantes. Donc le décor est planté pour une belle, attrayante et acharnée finale.

ADVERTISEMENT

Les Oranges veulent réussir la passe de 3 et remporter enfin la coupe du Sénégal, tandis que les Jaunes et noirs veulent stopper l’hémorragie et réussir coup triple en sauvant leur saison , accrocher le seul trophée qui leur manque et faire mordre la poussière à Disso invaincu sur le terrain, pour la première fois cette saison

Les 2 formations son fin prêtes pour la finale. « Notre objectif c’est le doublé. Après le titre de champion nous visons la Coupe du Sénégal le seul trophée qui manque à l’équipe. Le président Demba Baldé et son entourage qui ont consenti de gros efforts veulent et méritent le doublé, leur ambition déclaré. On va jouer une grosse finale face à un gros os, le DUC qui part favori pour moi. Nous avions gagné 2 fois contre l’adversaire, mais ça ne veut pas dire que la finale est remportée d’avance. C’est du 50/50. Certes ça vas pas être facile pour nous, mais nous n’allons pas leur faciliter la tâche. » A déclaré l’experiment coach Chérif Tall de Disso, le technicien aux 22 trophées nationaux. Ce dernier de féliciter son staff, Leo, Sidya son adjoint, Moussa, Racine, qui sont toujours là et dévoués au club, sans oublier le président des supporters Lalas, qu’il exhorte à faire une grande mobilisation. « Guédiawaye fera bloc derrière Disso », a conclu le coach. Sa protégée, Aissatou Mané MVP de la finale du Championnat abonde dans le même sens, « Nous préparons la finale sereinement. Nous avons remporté le championnat face à Diamono lors d’un match assez difficile mais l’expérience avait parlé. Au Disso, on prépare match par match, certes c’est une finale, une fête, mais un match à gagner. Nous avons pris l’ascendant sur le DUC par 2 fois mais nous je dormions pas sur nos lauriers. Elles ne voudront pas perdre une 3e fois mais nous n’allons pas accepter qu’elles nous empêchent de réussir notre rêve de remporter enfin la coupe du Sénégal. Mes partenaires sont prêtes pour ce défi, pour faire plaisir à notre dévoué président Baldé , aux staff et dirigeants, mais en ayant une forte pensée pour Feu coach Khadim à qui nous voulons dédier le doublé. Nous sommes fin prêtes pour aller prendre le trophée « , a laché l’internationale sénégalaise originaire de Mbour.

Chez les pensionnaires de l’UCAD, le moral est au beau fixe, joueuses et techniciens semblent prêts pour défier l’adversaire et remporter le trophée en sauvant leur saison. Coach Malich Beye trouvé sur le terrain de Handball du DUC semble confiant. « On prépare très bien la finale », a-t-il d’abord laché », avant d’entrer dans les détails, « L’adversaire Disso a certes un avantage psychologique sur nous, mais nous sommes en pleine révision tactico-technique à 2 jours de la finale. Nous allons insister sur la défense, voire sur tous les points où l’équipe doit s’améliorer. C’est une finale, et elle doit être jouée et gagnée. On a tiré des enseignements sur nos 2 défaites devant Disso, et on va beaucoup s’atteler en défense comme en attaque. Mais, la défense sera très déterminante, car toute la semaine on y travaille. Vous voyez les garçons qui sont là, pour aider les joueuses dans leur préparation. Si on exploite tout ce qu’on travaillé ces dernier jours, Inshallah on va gagner le match », a avoué, déterminé, le technicien qui n’a pas manqué de louer la mobilisation de tous les composants du club, Basket, ancien président Diack, et COUD pour pousser l’équipe vers la victoire ce samedi. Chez les joueuses, l’âme pensante du dispositif des Étudiantes, Gnilane Sarr y va avec pleine d’optimisme, « nous préparons cette finale sur tous les plans, Nous sommes très conscientes des 2 défaites concédées face à l’adversaire et des enseignements ont été tirés de ces revers. Vu Le travail fourni lors des entraînements nous sommes optimistes pour une issue heureuse le jour de la finale », a d’abord déclaré l’étudiante de l’INSEPS de Dakar, qui donne les détails qui auraient causé leurs défaites faces aux joueuses de Wakhinane Nimzatt. « Certes on avait défendu contre Disso lors de nos oppositions, mais l’équipe avait criardement manqué d’agressivité, ce qui avait causé notre perte ». Chat échaudé craint l’eau froide, et pour Gnilane, elle et ses partenaires vont faire preuve d’une agressivité et d’une détermination de tous les instants pour ne pas se faire avoir une 3e fois et remporter la mise. « Cette fois çi, nous allons beaucoup misé sur la défenseen faisant preuve de plus d’agressivité. L’état d’esprit est extraordinaire, nous formions un bon groupe et s’il plaît au bon Dieu, nous allons remporter le trophée. » A-t-elle conclu.

Au vu des déclarations pleines de respect et de détermination des 2 côtés, la finale féminine risque d’être très acharnée entre 2 équipes d’égale valeur et composées de pétillantes et talentueuses handballeuses. Comme lors de Disso/Diamono en finale de Championnat, le stadium Iba Mar Diop risque de chavirer de bonheur, ce samedi 23 octobre.

Programme Finale Coupe du Sénégal Dames 2021

Samedi 23 octobre au stadium Iba Mar Diop

16h 50 DUC/Disoo de Guédiawaye