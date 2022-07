XALIMANEWS-Pour le match de la clôture de la saison chez les Féminines comptant pour la finale de la Couoe du Sénégal, Disso le Tenant sera defié par Diamono, son voisin du populeux quartier de Guédiawaye. A la veille de cet explosif choc, deux des têtes pensantes des 2 clubs finalistes, Sokhna Ndoye (Diamono) et Bineta Cissé (Disso), ont livré leurs dernières impressions.

Dans les grands clubs pour que le niveau de jeu se rehausse, il faut que les cadres de l’équipe fassent leurs matchs pour que leurs formations puissent exister. Et chez les 2 équipes antagonistes, Sokhna Ndoye et Bineta Cissé, forcent l’admiration, de par leurs talents, leurs personnalités et leurs envergure. Quand Sokhna est la référence technique au Diamono, épatante scoreuse comme Aissatou Mané au Disso, Bineta Cissé fait figure de métronome chez les Tenantes, distillant les caviars et se permettant parfois de marquer des réalisations venus d’ailleurs. Ces 2 personnes très importantes des 2 dispositifs de leurs clubs, ont bien voulu lâcher quelques mots avant ce choc qui passionne tout Guediawaye.

« A l’approche de la finale, nous sommes fin prêtes, car nous sommes bien préparées. Les filles sont d’attaque et pourraient même descendre sur le teraflex à l’instant même pour en découdre avec l’adversaire. » A d’abord lâché Sokhna Ndoye avant de préciser avoir décelé quelques faiblesses de Disso lors de sa finale perdue de contre ISEG, « Nous avons bien regardé la finale ISEG/Disso et décelé des trucs qui peuvent nous être utiles ». L’internationale U20 sénégalaise, l’une des meilleures joueuses du championnat féminin d’avertir l’adversaire : « Disso nous a éliminé en demi-finale de championnat et pour cette finale de Coupe du Sénégal, que nos adversaires sachent que ce sera pas du tout aisé pour elles. Nous sommes même pas prêtes pour concéder une seconde défaite de rang devant Disso. Pour cette fois çi, l’adversaire peut se dire que ça va être 1 victoire partout car nous allons rétablir l’équilibre. Comme je l’ai tantôt dit, nous sommes prêtes, hyper motivées et déterminées. Moi en tant que capitaine, le staff ainsi que les dirigeants, nous y croyons fermement. Nous allons fournir tout ce que demandera ce match rien que pour gagner. A chaque fois, Disso arrive à nous renverser en fin de match, mais pour ce coup çi, ça va être une autre paire de manche, et si nous serons devant, nous comptons pas lâcher l’affaire. Après sa finale perdue contre ISEG que je félicite au passage, nous comptons pas lui faciliter la tâche car nous voulons ce trophée plus que Disso » A ajouté la prolifique arrière, non sans reconnaître la valeur de l’adversaire. « L’adversaire est un gros calibre, difficile à jouer, car composé de grandes joueuses tres expérimentées«

SOKHNA NDOYE (DIAMONO)

Chez les tenantes du titre, on compte pas faire année blanche. ‘On a perdu la finale du championnat contre ISEG Sports mais on compte pas faire une année blanche. Nous voulons remporter la finale de la Coupe du Sénégal surtout pour le président Baldé, à qui nous devons cela. » A avancé Bineta,, avant de revenir sur la préparation, « La finale du championnat est déjà actée, maintenant on doit se projeter sur la finale de samedi. Mes partenaires ont un etat d’esprit irréprochable pour ce match car notre défaite devant ISEG nous a forgé, nous sommes déterminées pour remporter la Coupe du Sénégal ». L’ancienne pensionnaire du DUC d’exporter les fans au fair play, car pour elle « Moussa le coach de Diamono reste très ami avec notre coach Chérif Tall, à qui il voue un respect total. Ce sont 2 entraîneurs qui ont eu à diriger ensemble la slection U20 féminine du Sénégal. En plus de cela, trois de nos coéquipières, Fatoumata Diaw, Mayrame Gaye et Maimouna Diouf, sont issues de Diamono. De ce fait, le fair play doit l’emporter sur la passion. » Très classe, le métronome de Disso adoube l’adversaire, « Diamono est ce qu’on peu dire, une équipe. Non pas par rapport à de grands noms, mais par rapport à leur entente. Ce sont des jeunes qui possèdent une bonne connaissance du handball, et sont souvent ensemble. Elles viennent ensemble à l’entraînement et repartent ensemble. Diamono dispose d’un bon collectif et reste difficile à jouer. » A conclu la championne du Sénégal 2019 avec le DUC, qu’elle a quitté cette saison pour retourner là oû tout à commencé. La demi-centre rêve d’un second sacre avec Disso, après le premier titre remporté en 2016 en championnat avec la génération des Ndeye Bineta Senghor, Soda Cissé et Ndeye Sokhna Sène.