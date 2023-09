XALIMANEWS-Ce dimanche 10 septembre 2023 au stadium Iba Mar Diop, Djadji Sarr de Saint Louis et Diamono de Guédiawaye, s’opposeront pour réussir à séduire Dame Coupe du Sénégal 2023. Mais avant cette affiche alléchante, les 2 coachs des 2 formations antagonistes de ce week-end ont donné leurs impressions.

Moussa Sy, on ne le présente plus aux férus du handball, quand à Mame Ndoye « Ndiaga », c’est un jeune entraîneur méconnu du grand public et qui est entrain de se faire un nom sur le banc du club nordiste. Ces 2 techniciens se préparent pour l’apothéose de la saison.

« Nous sommes entrain de faire un travail spécifique par rapport à l’adversaire. Mais avec l’avènement du Magal, nous avons eu beau de problèmes à continuer les entraînements régulièrement, puisque la majorité de l’équipe est partie à Touba (les impressions étant recueillies le mercredi). Jusqu’à présent, 4 éléments n’ont pas encore repris et cela est un problème pour nous. La date du 10 septembre étant fixée mais on va faire avec, mais franchement, on est pas encore prêts. » A lâché Moussa SY. Pour Mame Ndoye, « il y’a des perturbations dans la préparation, liées au Magal, mais on ne peut blâmer les joueuses. Ce sont des fidèles et cet événement étant annuel et les joueuses ont le droit d’y aller si elles le désirent. » Parlant de l’adversaire, Moussa Sy avoue, « Pour Parler de Djadji Sarr, c’est quelque chose qui me ravit beaucoup. Je connais l’état d’esprit du créateur de cette équipe Cheikh Cissé, mon jeune frère avec qui j’ai de bonnes relations. Le Diamono et la région de Saint Louis c’est une idylle qui date de longtemps, avec la connection Aicha Sy-Cherifo. Aujourd’hui je rends grâce à Allah, si Diamono et Djadji Sarr se retrouvent en finale. Djadji Sa?r a beaucoup travaillé pour accéder à ce niveau et voir cette équipe à ce stade me fait vraiment plaisir. J’ai vu cette équipe monter en puissance ces 3 dernières années, avec d’abord mon ami et frère Karim Faye qui a fait un travail remarquable, puis avec la continuité avec Mame Ndoye et Cheikh Cissé qui font aussi un travail remarquable. A voir le parcours de Djadji Sarr, qui a sorti Disso et DUC, en quarts et en demi, cela montre la valeur de cette équipe. » De son côté, Mame Ndoye rétorque, « Diamono n’est plus une équipe à présenter. C’est une équipe complète sous la direction de Moussa Sy. On ne peut parler du handball féminin sénégalais sans citer Diamono. C’est une équipe qui regorge de beaucoup de talents. Son coach est reconnu de par sa capacité tactique, lui qui est un bon formateur et qui partage beaucoup avec moi et Cheikh Cissé. Moussa est un coach dont le travail mérite d’être reconnu », a avoué le technicien Saint louisien. Cependant, malgré les civilités proférées de part et d’autre, l’objectif reste la gagne pour les 2 entraîneurs.

« Nous avons remporté le championnat, pour la première fois depuis 2008, l’objectif principal cette année reste ?e grand chelem. Depuis 2 ans, le Diamono joue de grands rôles dans ce handball féminin. L’année dernière nous avions perdu la finale de la Coupe du Sénégal, l’année précédente la finale du championnat. Depuis nous sommes en phase avec ce qui se fait dans le milieu, nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes champions du Sénégal cette année. Cela veut dire que depuis 3 ans, le Diamono est en haut du tableau des meilleures équipes du Sénégal. » Même son de cloche du côté nordiste, « C’est vrai que nous allons jouer contre une équipe « amie », mais notre objectif n’est rien d’une que de remporter le trophée. Une finale est jouée pour être gagnée. Après avoir sorti de grosses équipes (Disso le Tenant et DUC), l’objectif c’est de terminer le boulot et remporter le trophée, d’autant plus que pour les filles, ça va rester un souvenir impérissable. » A lâché Mame Ndoye, communément appelé « Ndiaga » par ses protégées.

Malgré 2 défaites subies en championnat face à Diamono, Djadji Sarr qui disputera sa première finale de l’histoire, veut s’adjuger le trophée et priver le Diamono d’un 3ème sacre et du coup le doublé. En tout cas, ça va être une sacrée paire de manche, cette confrontation entre Saint Louisiennes et Dakaroises