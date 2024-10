Handball-Finale Coupe du Sénégal Dames 2024 : porté par la quintette Ndeye Sokhna Sène, Diarra Niang, Aminata Dia, Anta Bathily et Rokya Traoré, Golf surclasse Diamono (26-18) et renoue avec un trophée après plus de 22 ans d’attente

XALIMANEWS-Après plus de deux décennies de disette, Golf a enfin retrouvé le chemin du succès en s’imposant lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Plus de vingt ans après leur victoire face à l’US Gorée. L’équipe 2024 a réussi l’exploit face à son rival local, Diamono, finaliste l’année précédente.

Le choc des équipes de Guédiawaye s’est déroulé dans une Dakar Arena rempli de fans surexités. Malheureusement, Golf a mal commencé, étant rapidement mené 3-0 par un Diamono bien en place, avec une défense solide et une Awa Cissé en grande forme dans les cages. Ce n’est qu’à la 16e minute que Golf a enfin trouvé le chemin des filets grâce à Mama Diarra Diagne (3-1). Grâce à Ndeye Sokhna Sène, excellente en tant que dernier rempart, Golf a pu se ressaisir, revenant à 4-2 puis à 4-3, alors qu’il restait 8 minutes à la première période. Cependant, Diamono n’a pas faibli, inscrivant deux nouveaux buts pour prendre l’avantage (5-3). Les coéquipières de Fatou Coundoul ont ensuite réalisé un 2-0 pour égaliser (5-5) avant de mener pour la première fois (6-5) à la 24e minute. Golf a répondu en égalisant à 6-6, avant de marquer le dernier but de cette première mi-temps, concluant sur un score de parité (7-7). Ce premier acte a vu les gardiennes, Awa Cissé et Ndeye Sokhna Sène, briller par leurs arrêts spectaculaires.

Dès le début de la seconde période, c’est Diamono qui prend l’ascendant (8-7), mais Golf répond rapidement (8-8). Les Bleu et Blanc creusent un petit écart (10-8), mais les Blanches réagissent avec trois buts consécutifs pour reprendre l’avantage (11-10). Le match devient un véritable chassé-croisé, avec les deux équipes livrant une bataille acharnée. À la 40e minute, les deux rivales sont toujours au coude-à-coude. C’est alors que le staff de Golf décide de mettre en place une défense étagée pour neutraliser Sokhna Ndoye, l’attaquante phare de Diamono. Cette stratégie déstabilise l’équipe adverse, privant Diamono de son atout principal et faisant voler en éclats leur organisation.

Le quatuor formé par Mame Diarra Niang, Mame Anta Bathily, Rokyatou Traoré et Aminata Dia « Mia » entre alors en scène, s’illustrant dans les 20 dernières minutes. Golf prend les commandes du score et ne les lâche plus. En inscrivant trois buts d’affilée, les protégées de Karim Faye prennent un avantage confortable de 3 buts (17-14). À 8 minutes et 37 secondes de la fin, l’écart reste le même, et les supporters de Golf commencent à exulter, leur équipe étant sur le point de décrocher la victoire. Physiquement plus prêtes et supérieures sur le plan technique et tactique, les joueuses de Fatou Coundoul enchaînent les contre-attaques avec brio. Mame Anta Bathily, en particulier, signe une fin de match impressionnante. Golf, en pleine forme, écrase un Diamono dépassé. Tout y est : technicité, gestes spectaculaires, coups de génie et tirs meurtriers. La gardienne Ndeye Sokhna Sène continue d’éblouir, réalisant une performance exceptionnelle. Rokyatou Traoré, fidèle à sa bonne saison, fait des ravages en attaque, tandis que Mame Diarra Niang orchestre le jeu avec détermination. Aminata Dia, après une première période mitigée, se rattrape avec des tirs puissants. Le score final est sans appel : Golf s’impose largement 26-18.

Avec ce succès convaincant, Golf renoue enfin avec un trophée national, plus de 22 ans après sa dernière victoire en Coupe du Sénégal face à Gorée, remportée par les Rama Hanne, Maguette Sène, Fatou Niakhasso, Tina Ndiaye et Khéwé Sène..

La réussite de cette équipe repose sur un collectif solide, notamment porté par un quintette exceptionnel : Ndeye Sokhna Sène, Mame Anta Bathily (6 buts), Aminata Dia (6 buts), Rokyatou Traoré (5 buts) et Mame Diarra Niang (4 buts).

À noter que Ndeye Sokhna Sène, la gardienne de Golf, a été élue MVP de la finale, une distinction méritée pour sa performance quasi parfaite.

Côté Diamono, malgré une défaite face à un adversaire supérieur, Sokhna Ndoye, bien que sous pression en seconde période (6 buts), Mayrame Gaye (5 buts) et Awa Cissé, auteur d’une prestation solide en première mi-temps, ont été les éléments notables dans cette déroute.