Handball-Finale Coupe du Sénégal Dames 2024/Diamono-Golf HBC/Samedi 5 Octobre : Moussa Sy (coach Diamono), « Conquérir la Coupe, un objectif de toujours »

XALIMANEWS-La somptueuse salle de Dakar Arena s’apprête à accueillir un match tout aussi prestigieux : la finale de la Coupe du Sénégal Dames édition 2024, où Diamono affrontera Golf. À l’aube de cet affrontement qui s’annonce palpitant, Moussa Sy, l’entraîneur de Diamono, qui disputera sa deuxième finale consécutive, a bien voulu répondre à notre questionnaire.**

Xalima : Bonjour Coach Moussa, où en êtes-vous avec la préparation à eux jours de la finale?

Moussa Sy : Tout va bien. Le groupe est dans une excellente dynamique. La préparation a débuté dès notre qualification face à Gaston Berger. À deux jours de la finale, les filles sont prêtes. Tout est en place sur les plans physique, technique et tactique. Nous avons toutes les conditions pour réaliser une belle finale.

Xalima : Revenons sur votre match contre Golf en championnat, qui s’est terminé sur un match nul (16-16), après un véritable combat. Que pouvez-vous nous en dire ?

Moussa Sy : C’est vrai, ce match a été difficile. Nous avons affronté de nombreuses difficultés et il était très tendu. On reconnaît que c’était trop dur pour nous. Cependant, malgré la domination de l’adversaire, les filles ont montré une grande détermination et n’ont pas accepté la défaite. Elles ont trouvé les ressources pour arracher ce nul, ce qui a été amer pour Golf, qui s’imaginait déjà vainqueur. Mais ce n’est que partie remise.

Xalima : Depuis 2021, Diamono participe chaque saison à une finale : finaliste en championnat en 2021, finaliste en Coupe en 2022, double finaliste en 2023 avec un titre de champion. Après avoir été détrônées cette année, la Coupe du Sénégal reste l’objectif suprême. Qu’en pensez-vous ?

Moussa Sy : Pour moi, une saison sans finale, c’est un échec. Mon objectif en tant qu’entraîneur a toujours été de me mesurer à mes pairs à la fin de chaque saison, pour évaluer notre niveau par rapport aux autres équipes mais aussi le niveau du handball sénégalais pr rapport à ce qui se fait de mieux dans le monde. Chaque année, notre but est de jouer pour le titre ou, au minimum, d’atteindre la finale. Ces événements offrent une grande visibilité. Depuis mon retour à Diamono il y a 4 ans, j’ai participé à une finale chaque saison. Comme je le dis souvent, ne pas atteindre une finale dans un grand club, c’est un gâchis. C’est pourquoi je veux toujours viser les titres.

Xalima : Que pensez-vous de votre adversaire, Golf ?

Moussa Sy : Golf est un club de la banlieue, tout comme Diamono. Les présidents des deux clubs font un excellent travail pour promouvoir le handball à Guédiawaye. Nos deux clubs ont toujours entretenu des liens forts et historiques. Il faut se rappeler que des joueuses qui ont fait la fierté de Golf, comme Rama Hanne, Maguette Séné, Djalil Mousso et Fatou Diop, ont été formées par Cherif de Diamono avant de briller à Golf. Depuis son retour en D1 il y a trois ans, Golf n’a cessé de progresser chaque saison. Nos deux équipes se sont croisées à plusieurs reprises et on a vu l’équipe monter en puissance. Cette année, Golf a franchi un nouveau palier avec un staff de qualité, composé d’amis avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer. Une équipe qui élimine Disso en demi-finale prouve qu’il s’agit d’un grand club. C’est une équipe solide, dirigée par un président très engagé, que je salue chaleureusement.

Xalima : Un dernier mot ?

Moussa Sy : Je tiens à remercier mon président, Alex Sow, pour tous les efforts qu’il déploie, ainsi que ses collaborateurs. Je remercie également mon staff et les mécènes de la localité, mais surtout les parents des joueuses. Il n’est pas facile pour eux de mettre leurs filles à notre disposition pour les entraînements et les déplacements incessants. Un grand merci aussi à la presse, qui joue un rôle essentiel dans la promotion de notre discipline, ainsi qu’à la famille du handball. Sans oublier mes amis, qui me soutiennent toujours. J’espère que la victoire nous sourira !