« On va disputer la finale de la Coupe du Sénégal, e dernier match de la saison, face à Diamono. Ce sera un grand match face à un grand adversaire. PersonnellemeInt, j’ai beaucoup de sympathie et d’affection pour ce club, où j’ai tissé de très bonnes relations avec Moussa Sy le coach, alors que Sokhna Ndoye est ma fille à moi, ainsi que certaines joueuses avec qui j’ai de très bons rapports, coach, père et filles. Diamono est une équipe joueuse, très sympathique que j’apprécie beaucoup et je peux même dire que c’est ma deuxième équipe. Mais, c’est le sport, on es obligé de faire avec, on va en découdre et le meilleur va gagner. » A d’abord lâché coach Chérif Tall. L’ancien coach du Saltigué de Rufisque de revenir sur le choc de ce samedi et de son importance. « L’objectif de début de saison, c’était de remporter les 2 trophées comme la saison passée, mais malheureusement l’équipe s’est inclinée en finale du championnat devant l’ISEG Sports que je félicite au passage. De ce fait, nous ne comptons pas faire année blanche. Après la défaite en finale de championnat, nous avons sonné la remobilisation et depuis, tout est beau fixe. Les filles sont conscientes de l’importance de ce dernier match et sont prêtes pour aller remporter la Coupe. Je veux dire que toutes les conditions sont réunies pour que Disso s’adjuge ce trophée. » A ajouté le technicien qui est à sa deuxième année sur le banc de l’équipe de Wakhinane Nimzatt, après avoir remplacé le défunt Khadim Gueye. Chérif Tall de conclure tout en prenant le fair play lors de ce choc entre Banlieusardes, « ce sera une finale entre équipes de Guédiawaye, il faut que tout se fasse dans la sportivité et que le meilleur l’emporte. A la fin, c’est le département de Guédiawaye qui va l’emporter. »

