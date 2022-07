XALIMANEWS-Ce samedi 02 juillet 2022, le stadium Iba Mar Diop va abriter l’ultime acte de la saison avec la finale de la Coupe du Sénégal Dames. Une opposition entre 2 équipes de la grande mégapole Guédiawaye. D’un côté, Disso le Tenant du titre et de l’autre, le Diamono qui rêve d’un 3ème sacre. Un choc dantesque aux allures de revanche.

Ces 2 dernières années, les 2 équipes de Guédiawaye ne se quittent plus. Si elles sont pas opposées en matchs de poules en championnat, elles arrivent toujours à se croiser lors des matchs couperets. Et cette saison 2022 n’a pas dérogé à la règle. N’ayant pas partagé la même poule, les 2 clubs issus des quartiers de Wakhinane Nizmatt et Ndiarème, se sont arrangés pour se frotter en demi-finale de championnat, et lors de ce premier choc entre les 2 cadors du circuit féminin, Disso s’était imposé sur le score de 27 à 23. Et la finale de ce samedi sera la deuxième opposition entre Banlieusardes. Ce sera une confirmation pour Disso qui conservera du coup son trône, ou bien une revanche pour Diamono qui rétablira du coup l’équilibre tout en stoppant l’hémorragie après 4 revers de rang face aux Tenantes.

Pour cet ultime acte de la saison, les filles du coach Chérif Tall, déchues de leur titre de championnes du Sénégal par l’ISEG Sports samedi dernier, comptent bien rectifier le tir et sauver leur saison. Et pour réussir leur pari, Ndawa Dieye, Bineta Cissé, Aissatou Mané et May Faye, doivent passer sur leurs adversaires. Le Disso qui espèrent conserver le titre pour son second sacre dans la compétition, devra cependant faire face à un adversaire déterminé, désireux enfin vaincre son annemi après 4 échecs de rang depuis 2021. Portée par Sokhna Ndoye, Mame Saï Dione, Mame Diarra Niang et Maimouna Dia, la formation de l’excellente Awa Cissé compte marcher sur les traces de l’ISEG Sports pour faire vivre une année blanche à la talentueuse Fama Sall et ses partenaires. Mais que ça risque d’être corsé face à une bête blessée, nommée Disso. Cependant tout reste possible dans ce duel de titans.

L’expérience combiné au talent, va faire face au talent allié à la jeunesse, l’enthousiasme et le panache. Disso, c’est un bloc fort de joueuses talentueuses, très expérimentées rompues au dures réalités des joutes locales, imperméables aux états d’âmes et faisant de la culture de la gagne, leur credo. Quand au Diamono, c’est la formation à la base, avec sa jeune pousse ô combien talentueuse, frêle physiquement mais accrocheuse, insolente de talent, au jeu bien leché. Après 4 matchs d’insuccès face à l’ogre du handball féminin local, les filles du méthodique et passionné coach Moussa Sy, veulent enfin stopper la spirale négative face à leurs adversaires de Wakhinane Nimzatt, pour offrir à leur fief un 3e sacre et marcher sur les traces des Ngua Thiam, Yally Dème, Aicha Ly, Mama Sané, etc..

Mais espérons qu’à l’issue de cette finale qui ‘annoncé attrayante et explosive, le meilleur va gagner dans la sportivité, le faire play. Guédiawaye, nouvelle terre promise du handball féminin sénégalais, a déjà gagné, il ne reste plus à Dame Coupe de choisir qui de Wakhinane Nimzatt ou de Ndiarème, va l’héberger pour une année.

Programme Finale Coupe du Sénégal Dames 2022

Samedi 02 juillet 2022

Au Stadium Iba Mar Diop

17h 00 Diamono HBC Guédiawaye/Disso HBC Guédiawaye