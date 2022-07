XALIMANEWS-La finale de la Coupe du Sénégal Dames disputée ce samedi 2 juillet au stadium Iba Mar Diop, entre le Tenant Disso et Diamono, a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une fin de partie indécise, les filles de Wakhinane Nimzatt se sont imposées à l’arraché (27-26), sur fond de polémique.

Quel fin de match époustouflant entre les 2 équipes rivales du département de Guédiawaye, lors de la finale de la Coupe du Sénégal Dames édition 2022. On s’est cru comme à la finale du championnat Élite Dames disputée une semaine plutôt, entre Disso et iSEG Sports, tellement les 2 scénarios de fin de match ont été identitiques en tenant en haleine tout le public.

Pour cet ultime de la saison concernant les compétitions nationales, les 2 équipes se sont présentées avec leurs meilleurs éléments. Du côté des Tenantes, le coach Chérif Tall a opéré un changement dans son 7 de départ, avec Fama Sall, Mayrame Gaye, Aissatou Mané, Bineta Cissé, Astou Mbaye à la place de Maimouna Diouf, Gnilane, Marième Ly. Coté adverse, le coach Moussa Sy s’est passé de son demi-centre titulaire Maimouna Dia qui était en proie à des douleurs dans le ventre, remplacée par Djeynaba Seck, le reste était du classique avec Awa Cissé, Awa Saer Seck, Mame Diarra Niang, Sokhna Tall, Sokhna Saï Dione et Sokhna Ndoye. Et la partie pouvait démarrer avec des animations dans les tribunes, et des 2 cotés de supporters, on rivalisait d’ardeur, sous fond de chants avec les groupes d’Assicos. Dans cette entame de match, c’est Disso qui lance les hostilités, par Aissatou Mané (1-0), mais la réplique est sèche, et vient d’Awa Saer Seck (1-1). Puis, Mayrame Gaye, Gnilane Sarr, Marième Ly et Bineta Cissé, infligent un 4-0 à l’adversaire pour étirer le score (5-1), avant que la jeune Sokhna Saï Dione ne réduit la marque (5-2). On jouait la 8eme minute. Les Tenantes du titre procèdent par contre attaque, devant une équipe de Diamono qui commet beaucoup de pertes de balle et confondait vitesse et précipitation. Trois minutes après le quart de jeu, le score est toujours en faveur de Disso (11-8), les partenaires de Ndawa Dièye vont mener jusqu’à 5 points (14-9), le temps que Sokhna Ndoye sonne la révolte et va profiter des fautes provoquées pars ses partenaires pour commencer son show. Cependant, la mi-temps intervint sur un avantage du Tenant du titre qui va posséder une avance de 4 buts (17-13). Dans cette première période, les 2 guides, Aissatou Mané et Sokhna Ndoye ont porté leurs équipes. Dès la reprise, Disso continue sur le même tempo avec un jeu en transition et le score monte et descend (18-14, 19-14, 20-15, 20-17), tandis que Diamono reste dans ses principes, avec ce jeu bien leché avec des attaques placées, mais pas encore productif. Le score commence à se resserrer du fait de la détermination des jeunes joueuses du quartier Ndiarème, qui sous la houlette de la prolifique Sokhna Ndoye, vont revenir à moins 2 (22-20). Diamono retrouve son demi-centre, Maimouna Dia, un peu rétablie de ses douleurs abdominales et pour la deuxième fois de la partie, les partenaires de l’excellente Awa Cissé créditée d’une superbe seconde partie, vont égaliser (2-2), sous les vivants du public. Le stadium Iba Mar Diop chavire de bonheur et la finale commence à se débrider. Des 2 côtés, la tension est visible dans les 2 bancs de touche, et tout est maintenant possible. Disso reprend l’avantage (23-22) mais Awa Saer réplique (23-23), et pour la première fois du match, Diamono mène à la marque sur une réalisation de Sokhna Ndoye (24-23). Le public est en délire, sur le banc de touche de Disso on s’agite. Mais chez les protégées de Chérif Tall, il y’a un joyau qui parvient toujours à tirer l’équipe vers le haut, et elle s’appelle Aissatou Mané. Alors que son équipe commençait à douter dans cette fin de partie, elle parvient à égaliser (24-24), mais Sokhna remet ses partenaires, devant (25-24), mais Mané encore elle, réplique (25-25). Les 2 portes étendard de leurs formations rivalisent d’efficacité et le public est sous tension. L’adrénaline bat à son maximum, et sur un décalage de sa capitaine, Theresia Gomis redonne l’avantage à ses coéquipières (26-25) sous une forte bronca. Disso est au bord du chaos, mais Sokhna Ndoye n’arrive pas à porter l’estocade à l’ennemi en ratant la balle de break et dans la foulée Mané égalise (26-26). Il reste 1 minutes et des poussières de secondes à jouer, le moment choisi par l’épatante Sokhna Saï Dione pour se permettre de louper une réalisation toute faite qui pouvait sacrer son équipe, en ratant sa tentative de lob devant Fama Sall. Dans les dernières instants du match, le Tenant du titre marque une réalisation qui va s’avérer décisive (27-26). Dans un dernier sursaut d’orgueil, la jeune équipe de Diamono obtient un 7 mètres. Chargée d’exécuter la sentence, la meilleure marqueuse du match, Sokhna Ndoye (17 réalisations) pensait offrir l’égalisation à son équipe en marquant sa tentative pour le 27 partout. Mais stupeur dans le stadium, le 4ème arbitre appela le directeur de la partie pour lui signifier que le temps était épuisé au moment où Diamono obtenait la faute. De ce fait comme le stipule le règlement, toutes les joueuse des 2 équipes devaient sortir de l’aire de jeu pour laisser, Sokhna Ndoye, seule, avec Fama Sall la gardienne de Disso, pour qu’elle reprenne sa tentative. Si elle marque, les 2 équipes vont disputer les prolongations, autrement, Disso sera couronné. Mais malheureusement, après avoir réussi une superbe prestation, elle loupe son face à face le plus important du match et permet à l’autre excellente joueuse, Aissatou Mané (10 réalisations) et ses partenaires de conserver leur titre. Là partie se termina sous fond de contestations et il a fallu quelques conciliabules pour que tout revienne à la normale. Encore une fois de plus, Disso a dompté Diamono, non sans avoir frôlé la correctionnelle. La jeune pousse de Moussa Sy est venue, a séduit et épaté la galerie. Cependant, en face, Disso n’a rien lâché et s’est évité une année blanche.

ADVERTISEMENT

La formation de Diamono, malgré l’amertume de la défaite, a pu se consoler avec les 2 titres, de meilleure réalisatrice, avec Sokhna Ndoye et de meilleure gardienne, attribué à Awa Cissé.