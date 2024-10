Handball-Finale Coupe du Sénégal Hommes 2024 : Le DUC conserve son trophée (26-25) après une fin de match palpitante face à l’USC Rail qui peut avoir des regrets

XALIMANEWS-Pour la deuxième année consécutive, la Coupe du Sénégal restera entre les mains du DUC. Après avoir triomphé face à l’ASFA la saison dernière, l’équipe estudiantine s’est imposée contre l’USC Rail en finale de l’édition 2024.

Pour ce duel très disputé entre deux formations rivales, chacune ayant remporté une victoire lors de leurs précédentes confrontations cette saison, les deux antagonistes abordaient cette finale avec des effectifs au complet, prêtes à en découdre dès le coup d’envoi. C’est le Rail qui ouvre la marque par l’intermédiaire d’Al Amine Cissé (1-0). Mais la réponse du DUC est rapide : Kalagban Oularé, d’une frappe nette, égalise pour les étudiants. Cissé récidive et redonne l’avantage à son équipe (2-1), mais les Cheminots, emmenés par un Al Amine Cissé omniprésent, prennent brièvement l’avantage (3-2). Cependant, les hommes de l’UCAD rétablissent l’équilibre (3-3), puis prennent les devants (4-3) grâce à un Oularé exceptionnel. En début de match, les étudiants prennent rapidement l’ascendant, avec un Ousmane Camara impérial dans ses cages et un collectif qui commence à briller. À la fin du premier quart-temps, le DUC mène 7-5. Dans le camp du Rail, seuls Mouhamed El Amine et Ismail Faye parviennent à contrer l’élan des Jaunes, tandis que Serigne Kosso Mbacké Faye semble plus en difficulté. Le premier temps mort demandé par l’USC Rail ne change rien, les étudiants maintiennent leur avance de 4 buts à la 21e minute (10-6). Camara continue de repousser toutes les tentatives, tandis que le collectif du DUC, emmené par l’entraîneur Habib Gueye et son assistant Youssou Sangharé, se met en place, bien que les Thiessois parviennent à réduire l’écart grâce à un dernier but juste avant la fin de la première période (14-10).

Au retour des vestiaires, le DUC garde son avantage, ouvrant le score pour porter le score à 15-10, mais le Rail réagit, notamment grâce à un Libasse Diop efficace (15-11). Bien que le DUC reste dominant avec un Oularé de plus en plus inarrêtable et un Michel Diakité brillant dans l’organisation du jeu, l’USC Rail refuse de se laisser distancer. À huit minutes de la fin, les Cheminots sont à deux longueurs (17-15), mais Diop rate deux occasions en or pour égaliser. Les étudiants en profitent pour repasser à 3 buts d’écart (18-15), et même si Al Amine Cissé, auteur d’un excellent match (6 buts), réduit encore l’écart à 18-16, le DUC garde son avance. Mais le Rail continue de manquer des occasions cruciales : tirs à 6 mètres, à l’aile, ou pénaltys ratés. Le DUC, quant à lui, semble plus serein, malgré quelques petites frayeurs en défense. À 8 minutes de la fin, les étudiants mènent toujours de 3 buts (23-20), avant d’augmenter leur avance à 4 buts (25-21), à 4 minutes de la fin. L’issue semble scellée, mais le Rail se bat jusqu’au bout. Sous l’impulsion de Serigne Kosso Mbacké Faye et de ses coéquipiers, l’écart se réduit à 26-24, et à moins d’une minute de la fin, les Cheminots inscrivent leur 25e but sous les acclamations de leurs supporters.

Dans un ultime sursaut, le DUC doute. Sur une attaque, le gardien Ousmane Camara commet l’erreur de quitter ses cages pour participer à l’offensive, et la balle tombe entre les mains de Thierno Niass son homologue du Rail. Ce dernier, voyant le but vide, tente un lob désespéré, mais sa tentative passe juste au-dessus de la barre transversale. L’opportunité d’égaliser s’envole, et à moins de six secondes de la fin, le DUC conserve la balle pour assurer un second sacre consécutif.

Pour l’USC Rail, cette défaite est d’autant plus amère qu’elle survient après une défaite similaire en finale féminine face à l’ISEG Sport dans le championnat D2. Les Cheminots peuvent regretter leurs nombreuses occasions manquées, notamment face à un DUC en maîtrise la plupart du match avant de trembler vers la fin.

Si le DUC conserve son titre, c’est en grande partie grâce à son trio d’exception : Ousmane Camara, élu meilleur joueur de la finale et auteur de nombreuses parades décisives, Michel Diakité (5 buts), très performant en demi-centre, et le fantastique Kalagban Oularé (9 buts), qui a été le meilleur buteur de la rencontre, bien qu’il ait dû quitter le terrain blessé à deux minutes du terme. Du côté du Rail, le duo Al Amine Cissé (6 buts) – Ismaila Faye (6 buts) a brillé, tandis que Serigne Kosso Mbacké Faye, habituellement impérial, a été moins décisif malgré ses 4 buts.