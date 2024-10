Handball-Finale Coupe du Sénégal Hommes 2024/Rail-DUC/ Samedi 5 octobre : confiance chez Habib Gueye le coach des Etudiants

XALIMANEWS-À quelques heures de la finale tant attendue contre l’USC Rail, Habib Gueye, l’entraîneur du DUC, affiche une grande confiance. Dans un entretien, il évoque la préparation de son équipe, les points clés pour affronter leur adversaire et l’importance de renouer avec le trophée. Soutenu par l’administration du COUD, le groupe est prêt à relever le défi et viser le doublé.

À la veille de la grande finale contre l’USC Rail, Habib Gueye, l’entraîneur du DUC, a partagé ses impressions sur la préparation de son équipe et ses attentes pour ce match décisif. Confiant et serein, il a expliqué que la préparation avait été minutieusement menée. » La préparation s’est bien déroulée. Nous avons travaillé sur tous les aspects de l’équipe, et il ne reste que quelques réglages à effectuer. L’essentiel est déjà en place. Ce qu’il nous faut maintenant, c’est bien performer le jour du match pour remporter le trophée. »

Concernant le match à venir, le boss du banc de la formation estudiantine, a souligné que les deux équipes finalistes se connaissent parfaitement, ayant déjà croisé le fer à plusieurs reprises durant la saison en championnat. » Les deux équipes finalistes se connaissent parfaitement. Elles se sont affrontées en championnat, avec des matchs aller et retour. Chacune a une bonne compréhension du jeu de l’autre. Nous avons également dans notre effectif des joueurs qui ont évolué au Rail, ce qui pourrait s’avérer déterminant.

L’un des grands objectifs du DUC, selon son entraîneur, est de conserver le trophée acquis la saison passée face à l’ASFA, pour le doublé. « Notre objectif principal est de renouer avec le trophée et de réaliser le doublé. Nous sommes bien préparés et avons identifié les failles qui ont causé notre défaite lors du match retour. Après deux confrontations cette saison, nous avons pu analyser notre adversaire et nous adapter à son style de jeu. En toute franchise, le groupe est prêt à jouer et à gagner. »

Pour conclure, le professeur d’Éducation Physique au CEM Thiaroye 2, a également exprimé sa gratitude envers l’administration du COUD (Centre des Œuvres Universitaires). « Concernant le soutien, l’administration du COUD, par l’intermédiaire de Monsieur Bodo Sow, son président, met tout en œuvre pour soutenir l’équipe. À deux jours de la finale, toutes les conditions sont réunies pour aborder ce match avec confiance. »