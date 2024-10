Handball-Finale Coupe du Sénégal Hommes 2024/Rail-DUC/ Samedi 5 Octobre : pour Ameth Sidy Ba (DTR de Thiès et membre du staff ), demain ce sera un autre match mais les Cheminots sont prêts à relever le défi

XALIMANEWS-Dans le cadre de la préparation à la finale tant attendue contre le DUC, Ameth Sidy Ba, le Directeur technique régional de Thiès et membre du staff qui de l’USC Rail, s’est exprimé au stadium Dakar Arena, lieu du match, lors d’une reconnaissance du terrain par la formation thièssoise

Ameth Sidy Ba a affirmé que la préparation de l’équipe n’a pas changé, soulignant que l’équipe s’entraîne normalement, bien que l’importance du match soit palpable. »Nous avons procédé comme d’habitude. On s’,entraîne normalement, a la seule différence que demain c’est une finale. » A-t-il laché mettant en avance l’importance de cet événement.

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises en championnat, chacune ayant remporté un match. Le DUC a triomphé à Thiès (30-29), tandis que l’USC Rail a pris sa revanche à Dakar (33-24). Le coach a insisté sur le fait que cette finale serait une autre paire de manche. « Les deux équipes se connaissent bien. L’USC Rail est un club pourvoyeur de talents. En effet, la plupart des joueurs de l’ASFA et du DUC sont issus de notre équipe. La plupart des adversaires de demain se connaissent et se fréquentent, donc ce ne sera pas une finale facile. Cette fois-ci, ce sera un autre match. Nous aborderons cette rencontre avec la même motivation et rigueur que lors de notre victoire en 2022 face à l’UGB. ».

Évoquant le DUC, Ameth Sidy Ba a déclaré. « Le DUC c’est un club que je connais et que j’ai dirigé. C’est une formation habituée à jouer les finales. Ces trois derniers années elle a joué trois finales. On les respecte mais quand même on va jouer pour gagner. » Le DUC, fort de ses récentes expériences en finale et tenant du titre, représente un défi de taille, mais le coach a assuré que son équipe était préparée à relever le défi.

Concernant ses joueurs, Ameth Sidy Ba a noté qu’ils sont conscients de l’enjeu. L’équipe a eu l’opportunité de se préparer contre l’ASFA qui se prépare à Thiès en vue de sa participation à la Coupe d’Afrique des Clubs champions. Des oppositions jugées bénéfiques par le coach pour renforcer le niveau de jeu de l’équipe.

Dans la même dynamique, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale a lancé un appel vibrant à tous les supporters de la région de Thiès : » J’exhorte tous les habitants de Thiès, de Tivaouane, Mbour et Tataguine à venir soutenir l’équipe. Votre présence est cruciale pour nous motiver et nous propulser vers la victoire. » . Pour clore son intervention, le Directeur technique régional de Thiès a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations à deux jeunes entraîneurs prometteurs, Serigne Kosso Mbacké Faye (coach des dames de Rail, finalistes de la D2) et Alpha Sow (coach des garçons de Rail) : » Je suis extrêmement fier de ces deux jeunes frères. Kosso a réussi à faire monter l’équipe féminine en D2, avec en prime une finale à disputer, tandis qu’Alpha Sow, pour sa première saison en tant qu’entraîneur, a mené les garçons jusqu’à la finale de la Coupe du Sénégal. » Celui qui a marqué l’histoire des bancs de touche des équipes masculines et féminines de l’US Gorée n’a pas caché sa satisfaction face à leurs performances exceptionnelles.