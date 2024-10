Handball-Finale Coupe du Sénégal Hommes 2024 / Samedi 5 Octobre : un choc sulfureux Golf/Diamono, pour offrir à la mégapole de Guédiawaye son second trophée de la saison

XALIMANEWS-Ce samedi 5 octobre dans la salle de Dakar Arena, les deux formations de l banlieue de Guédiawaye, Golf et Diamono s’opposeront pour séduire Dame Coupe du Sénégal. Après le sacre de Disso en championnat, la grande mégapole Dakaroise s’apprête à acceuillir un second trophée cette saison.

Quelle équipe succédera à Disso, championne en titre, et offrira à la grande ville de Guédiawaye son deuxième trophée de l’année ? Après le sacre de Disso, place désormais à un affrontement de titans entre Golf et Diamono, respectivement classées 2e et 3e. Ce choc, tant attendu, se déroulera ce samedi 5 octobre à partir de 17 heures dans l’enceinte prestigieuse de la Dakar Arena.

GOLF : UN PARCOURS EXCEPTIONNEL SOUS LA DIRECTION DE KARIM FAYE

Promu en Élite lors de la saison 2021/2022, Golf a souvent frôlé la finale sans parvenir à décrocher le titre. Cependant, sous la houlette de Karim Faye, l’équipe a réalisé une saison remarquable, terminant vice-championne et atteignant la finale de la Coupe du Sénégal. Un magnifique parcours qui place l’équipe dans une position idéale pour décrocher enfin un trophée tant espéré.

DIAMONO : UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET DÉTERMINÉE

Diamono, dont le nom est synonyme de succès sur la scène nationale, continue d’impressionner. Depuis 2021, les filles de Ndiarème ont atteint au moins une finale chaque année : finalistes du championnat (2021), finalistes de la Coupe du Sénégal (2022), championnes nationales (2023) et de nouveau finalistes de la Coupe (2024). Avec cette expérience accumulée, l’équipe dirigée par Moussa Sy arrive avec une grande confiance et une détermination sans faille pour remporter ce nouveau trophée.

UN SULFUREUX CHOC BANLIEUSARD

Ce derby de la banlieue dakaroise s’annonce d’ores et déjà comme un affrontement de haut vol. Les deux équipes se connaissent sur le bout des doigts. Lors de leur dernier face-à-face en championnat, Golf avait pris le dessus avant de se saborder dans les dernières secondes, permettant à Diamono d’égaliser. Le match retour, prévu initialement, avait été annulé suite à un forfait de Diamono en raison de différends réglementaires. Ce samedi, les deux équipes auront l’occasion de régler leurs comptes, avec, en prime, la présence de trois anciennes joueuses de Diamono du côté de Golf : l’arrière Aminata Dia, la demi-centre Mame Diarra Niang et l’ailière Theresinia Gomis.

DES PARCOURS MARQUANTS EN ROUTE VERS LA FINALE

Les deux formations se sont illustrées lors de leur parcours en Coupe du Sénégal. Golf a brillamment éliminé Disso en demi-finale (22-18) avant de remporter son dernier match à Saint-Louis face à Djadji Sarr. Diamono, quant à elle, a surmonté de solides adversaires, avec une victoire décisive contre Djadji Sarr en quart de finale (27-25), malgré un parcours en championnat moins flamboyant, marqué par deux défaites consécutives.

UN DUEL DE TALENTS

Les deux équipes disposent d’un réservoir de talents impressionnants, promettant un spectacle d’une grande intensité. Golf pourra compter sur la solide gardienne Ndeye Sokhna Sene, soutenue par l’arrière Aminata Dia, la rusée Fatou Coundoul, la puissante Rokyatou Traoré, la précieuse Khady Gueye, la prolifique Mame Anta Bathily et les jeunes espoirs Theresinia Gomis et Saly Fall, sans oublier la brillante Mame Diarra Niang.

De son côté, Diamono pourra s’appuyer sur une triplette vedette : la prolifique Sokhna Ndoye, l’excellente gardienne Awa Cissé et la bondissante Mayrame Gaye. À leurs côtés, Adja Dior Niang, l’une des meilleures joueuses du circuit féminin, ainsi que les ailières Awa Saer Seck et Fatou Kiné Ndiaye apporteront toute leur expérience et leur qualité technique. Avec une telle constellation de talents des deux côtés, le public de la Dakar Arena peut s’attendre à une rencontre spectaculaire et pleine de rebondissements.

Ce samedi, la bataille pour la Coupe du Sénégal s’annonce épique et pleine de suspense. Qui succédera à Disso et offrira ce second trophée à la très sportive ville de Guédiawaye ? Réponse le 5 octobre à la Dakar Arena, aux alentours de 19 heures.

Parcours des deux équipes :

Golf :

8e de finale : JA/Golf (12-35)

Quarts de finale : Golf/DUC (28-26)

Demi-finales : Golf/Disso (22-18)

Diamono :