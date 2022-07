XALIMANEWS-Ce samedi 2 juillet 2022 au stadium Iba Mar Diop, Gaston Berger de Saint Louis et USC Rail de Thiès descendront sur le teraflex du temple du handball sénégalais, pour la finale de la Coupe du Sénégal. A quelques heures de ce choc, qui va consacrer les Thiessois pour la 3ème fois après 2016 et 2017, ou bien, permettre aux Saint Louisiens de remporter leur premier titre de leur histoire, le Coach nordiste Ibrahima Faye Diallo et le demi centre adverse Serigne Kosso Faye, reviennent sur la finale de samedi.

Ibahima Faye Diallo, le coach de Gaston Berger est un ancien international sénégalais ayant fait les beaux jours de clubs, libanais tunisien, saoudien. Avec son petit frère, ami et élève Serigne Kosso Mbacké Faye le demi-centre de l’USC Rail, ils ont donné leurs impressions par rapport au choc de ce samedi. Le maître va-t-il imposer à l’élève sa science tactique ? Mystère et boule de gomme. Toujours est-il que ces 2 amis se vouent un respect mutuel mais chacun de son côté, compte remporter le trophée au dépens de l’autre.

« A la veille de la finale, je suis très confiant. J’ai confiance en mes joueurs, étudiants comme autorités universitaires sont derrière nous. Nous sommes prêts sur tous les plans, psychologique, technique, tactique. J’ai à ma disposition de bons joueurs, de très bons joueurs même. Les automatismes sont là, en plus de l’envie et la détermination. Donc aux joueurs de faire le travail, le jour du match pour jouer et gagner avec la manière. » A d’abord déclaré Faye Diallo. Ce dernièr de renchérir, « Notre début début saison à été difficile, mais après beaucoup de concertations, d’échanges, nous sommes parvenus à retrouver l’équilibre. Malgré les difficultés rencontrées cette saison, nous avons montré au public de handball sénégalais que Gaston Berger est une grande équipe, car notre parcours l’a démontré. Je suis cent pour cent confiant que je vais gagner. » Le coach qui a sorti le Tenant du titre l’Olympique de Diourbel, de reconnaître la valeur de l’adversaire, « l’USC Rail c’est une grande équipe, alliant jeunesse et expérience, tels que Iso, Kosso et Latyr. C’est une équipe en devenir avec derrière, beaucoup de grands joueurs qui sont leurs dirigeants. C’est une équipe qui mérite le respect, néanmoins que je pense que nous sommes meilleurs que nos adversaires. Je les sous estime pas mais inshaallah on va battre Rail en finale. » A conclu Ibrahima Faye Diop, qui sera certainement dans les tribunes pour donner des directives, du fait d’une suspension.

De son coté, Serigne Kosso Mbacké commence d’emblée par adouber l’adversaire. « Gaston Berger est certes relégué en seconde division, mais ça reste une bonne équipe. Peut être qu’elle était logée dans une poule difficile sans oublier le fait que son entraîneur Faye Diallo, un grand Monsieur, était suspendu et cela a peut être pu influer sur les résultats de l’équipe. Mais malgré çela, Gaston Berger est revenu fort en fin de saison pour parvenir à accéder en finale. Sans oublier que l’adversaire regorge en son sein des joueurs aguerris ayant disputé des finales nationales, comme Modibo Korko Diallo, Imam Ibrahima Sy, Serigne Dieng. » Parlant de son équipe, l’ancien capitaine de l’ASFA qui a déjà remporté le trophée en 2017 avec le Rail, de déclarer : « A quelques heures de la finale, l’état d’esprit est au beau fixe. Cette saison c’est vrai que l’objectif aussi était remporter un trophée. Et après avoir ?até les demies en championnat nous avons misé sur la coupe. La Coupe du Sénégal est le clou de la saison et nous comptons remporter au moins ce trophée national. Heureusement, qu’après 2 tours un peu cléments (Sedhiou, Jaraaf), nous avions réussi à sortir 2 grosses cylindrées, la JA et l’ASFA que je félicité au passage pour son sacre en championnat. Éliminer ASFA n’est pas une mince affaire. De ce fait, vu la qualité des joueurs qui composent notre équipe, des équipiers qui ont joué les grands rôles dans certaines écuries du pays, nous pouvons légitimement prétendre remporter le trophée et sauver notre saison pour une équipe est à 99 pour cent à composante thiessoise. » A conclu le frère d’Ismaila Faye. Ce samedi à l’issue de la finale, on saura qui, du maître ou de l’élève, aura réussi à faire déjouer l’autre.