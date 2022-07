Au vu de la qualité de jeu montré devant l’Olympique de Diourbel, on peut se demander comment la bande à Modibo Korko Diallo, Imam Ibrahima Sy et Serigne Dieng, trois joueurs qui ont eu à jouer des finales avec d’autres clubs de l’Élite, s’est permis de descendre en seconde division. Tellement le bloc nordiste avait montré beaucoup de certitudes. La descente déjà actée, il ne reste plus aux protégés du connaisseur coach Ibrahima Faye Diallo de remporter le titre et sauver leur saison, ce qui serait le premier trophée de l’histoire du club chez les Masculins. Cependant, ils devraient livrer une farouche bataille face à des Cheminots assez costauds et ambitieux. Après avoir sorti l’ASFA en demi-finale, la formation thiessoise guidée par les 2 frères Faye, le rusé demi centre Serigne Kosso Mbacké et son frère Ismaila Iso, ainsi que l’experimenté Latyr Diakhaté, voudrait parachever le boulot et s’octroyer par la même occasion sa troisième Coupe du Sénégal. Après avoir loupé les demies-finales du championnat, l’USC Rail ne veut rien entendre que remporter le trophée. Une triomphe qui devrait se faire à force de talent, de force, de solidarité. Ce sera un choc entre 2 belles formations, arrivées en finale aux nez et à la barbe d’autres équipes plus étoffées, mais qui nourrissent, chacune d’entre elles, le rêve d’être sacrées. A vos chaussures Saint Louisiens et Thiessois et procurez nous du plaisir, le tout dans un bel esprit sportif pour que vive le handball masculin local. La Fête mérite d’être belle ce samedi 02 juillet 2022.

