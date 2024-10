Handball-Finale de la Coupe du Sénégal Hommes 2024 / Samedi 5 octobre : Rail / DUC, un derby prometteur entre deux équipes au jeu spectaculaire

XALIMANEWS-Ce samedi 5 octobre 2024, à partir de 19h15, la Dakar Arena sera le théâtre d’une finale de la Coupe du Sénégal qui s’annonce captivante entre l’USC Rail et le DUC. Les amateurs de handball se demandent si la Coupe du Sénégal renouera avec l’USC Rail, vainqueur de l’édition 2022, ou si elle restera fidèle au DUC, champion en titre après sa victoire face à l’ASFA l’an dernier.

Les étudiants du DUC visent un deuxième titre consécutif, tandis que les Thiessois de l’USC Rail, forts de leur passé glorieux, espèrent retrouver le chemin du succès. Ce duel entre deux équipes au style de jeu attrayant et offensif s’annonce comme un véritable choc de haut niveau.

Le DUC : une équipe solide, riche en talents

Le DUC se distingue par un collectif soudé et des individualités de qualité, telles que Michel Diakité, Mamadou Sy et Ndiawar Soumaré, tous anciens de l’USC Rail. Le gardien Ousmane Camara, le duo guinéen Kalagban Oularé et Ousmane Camara, ainsi que Moctar Camara et l’expérimenté Doudou Ndiaye apportent toute leur expérience à cette équipe redoutée. Ensemble, ils forment une équipe équilibrée et prête à tout pour conserver son titre.

L’USC Rail : un collectif solidaire porté par des joueurs clés

De leur côté, les Thiessois de l’USC Rail comptent sur un noyau solide, mené par l’emblématique Serigne Kosso Mbacké Faye, l’un des fers de lance de l’équipe. Ils s’appuient également sur des joueurs expérimentés tels qu’Ismaila Faye, Babacar Samb, Babacar Cissé, Mouhamadou Moustapha Thiam et Modou Thiam et le gardien Thierno Niass. Les jeunes talents comme Al Amine Cissé, Libasse Diop et Babacar Diop insufflent un vent de fraîcheur et de dynamisme à l’équipe, offrant un parfait équilibre entre expérience et jeunesse.

Un « match retour » après des duels acharnés

Cette finale sera la « belle » entre les deux équipes, qui se sont déjà affrontées cette saison en championnat, chacune ayant remporté une victoire. Le DUC l’avait emporté à Thiès d’un petit point (30-29), avant que l’USC Rail ne prenne sa revanche à domicile avec une victoire plus nette (33-24). Cette dynamique laisse présager un match très disputé où tout est possible.

Des parcours impressionnants vers la finale

Avant d’atteindre cette finale, l’USC Rail a éliminé deux clubs de l’élite : la JA en quarts de finale (25-23) et l’ISEG en demi-finale (23-20), prouvant ainsi sa solidité face aux meilleures équipes. De son côté, le DUC a également réalisé un parcours impressionnant, en éliminant l’Olympique de Diourbel en demi-finale (33-29) après une victoire écrasante contre le Jaraaf en 8e de finale (40-25) et contre Dagana en quarts (41-30).

Une finale pleine de suspense

Les deux équipes sont prêtes à offrir un spectacle de haute qualité dans cette finale tant attendue. Avec un tel niveau de jeu, chaque action pourrait être décisive. Que le meilleur gagne !

Parcours de l’USC Rail :

8e de finale : Gorée / USC Rail (26-31)

Quarts : JA / USC Rail (23-25)

Demi-finale : USC Rail / ISEG (23-20)

Parcours du DUC :