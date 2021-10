XALIMANEWS-Au terme d’une partie haletante et toute en suspens dans les dernières minutes, Golf Hand Ball Club est devenue championne régionale en disposant d’un cheveu le centre Fatou Diop (26-25). Du coup, la bande à Nafissatou Thiandoum Gueye va croiser l’USC Rail en Barrage pour l’attribution d’une place au tournoi de montée en première division.

La Ligue de Dakar de Handball a réussi ses finales avec une bonne organisation, beaucoup de récompensés, des remerciements aux partenaires et les organes de presses qui ont accompagné la Ligue lors de la saison sportive 2021. Même le public présent au stade à eu droit à des sandwichs et rafraîchissements offerts par Mamadou Diop ISEG, vice-président de la Fédération de Handball, qui a aussi aidé financièrement la Ligue pour la finale.

Côté terrain, les spectateurs ont assisté à une belle finale. Une recontre qui a débuté avec une première mèche allumée par Marie Marena numéro 7 de Gollf (1-0). Le Centre Fatou Diop réplique (1-1) et passe devant (2-1). À la 4e minute, Golf concédé un 2 minute par Awa Ba. On joue 8 minutes de jeu et égalité entre les 2 équipes (4-4). Les deux numéros 7, Marie Marena côté Golf et Agnès Sylva du CFD portent leurs équipes en ce début de match. Les Bleues de Golf sous la houlette de Marietou Wade contrôlent la partie (6-5, 7-5), et le premier temps mort est demandé par GHBC (18e). A la 20e minute, Marena sort pour 2 minutes mais son équipe est toujours devant (9-7). Le temps que Ramatoulaye Faye Faye prend la place de Yande Ndiaye dans les cages et commence son show. La massive gardienne commence à ecoeurer les protégées de Talla Diagne. La mi-temps intervient sur une dernière réalisation des Blanches du CFD d’un lob astucieux d’Odile Gomis (13-10). Le CFD à à passif de 3 points à remonter.

ADVERTISEMENT

Dès la reprise, les jeunes joueuses du CFD, infligent un (2-0) à leurs adversaires pour revenir à moins 1 (13-12), mais ces dernières sous l’impulsion de l’experimentée et précieuse capitaine Nafissatou T, Gueye haussent le rythme et reprennent l’avantage en menant même par 4 points d’écart (17-13). Portées par une éblouissante Marie Marena irrésistible à l’aile et scoreuse à souhait et Marietou Wade qui orientant le jeu avec maestria, les filles de Golf semblaient irrésistibles. Avec l’état de grâce de Ramatoulaye Faye impériale dans les cages, l’équipe du premier vice-président de la FSHB, Chérif Ndiaye, semblait partie en roue libre dans cette partie, mais c’était sans compter avec la furia des partenaires de Ndeye Rokhaya Diop Ndiaye. Ces dernières portées par Agnès Sylva et Rosalie Mendy, vont grignoter leur retard, revenir à la marque (23-23) et vont même mener par 2 buts d’avance (25-23), sous les cris hystériques de leurs nombreux fans massés dans les tribunes. Mais, plus expérimentées et plus lucides dans ces derniers instants, Les joueuses de Golf marquent coup sur coup 3 fois d’affilée pour repasser devant (26-25). Mais à quelques 50 secondes de la fin, la possession est pour les Blanches, mais par vitesse et précipitation, combinée à une bonne défense adverse, la dernière offensive des coéquipières de Marie Sylva fut vaine, Golf HBC s’impose aux forceps et va défier l’USC Rail de Thiès en Barrage.

A l’issue de la partie, Nafissatou Thiandou Gueye, l’experimentée capitaine de Golf HBC passée par le Jaraaf à donné ses impressions, « La finale a été belle, on a eu des moments forts en menant au score avec une bonne avance avant d’être rejointes, mais que ce fut dur vers la fin, mais heureusement on a su bien défendre, ce qui nous a permis de remporter la partie », a-t-elle d’abord avancé avant d’ajouter, « On a commis beaucoup de pertes de balle, mais heureusement le temps mort pris par le coach nous a permis de reprendre les esprits. Je ressens une grande satisfaction et notre victoire est juste une confirmation car l’année passée nous avions joué et perdu les Barrages mais pour cette fois, nous comptons réaliser notre rêve de passer pour jouer le tournoi de montée et accéder en première division« , a conclu la surnommée Mamy Thiandoum créditée de 5 buts dans cette finale. De son côté, l’éblouissante et véloce Marie Marena, meilleure marqueuse de la finale avec 9 buts, à exprimé sa satisfaction, « pour cette finale remportée, c’est le fruit de notre travail. L’équipe a bossé dur pour arriver là. Par rapport à ma performance en finale, c’est la résultante de mon investissement au quotidien à l’entraînement. Je suis toujours déterminée quand je joue », a d’abord lâché la prolifique ailière, avant de renchérir, « Je demande à toute l’equipe à continuer le travail, continuer les entraînements car il reste une autre finale à gagner contre Rail pour espérer décrocher le ticket pour le tourner de montée. Notre objectif reste l’accession en première division. »

RAMATOULAYE FAYE (GOLF HBC) MVP FINALE

AGNES CATINOU SYLVA (CFD) MEILLEURE ESPOIR DE LA FINALE

Ramatoulaye Faye gardienne de Golf HBC a été élue MVP de la finale, tandis que la virevoltante Agnès Catinou Sylva du Centre Fatou Diop a reçu le trophée de meilleure espoir.