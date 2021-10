XALIMANEWS-Ce vendredi 22 octobre, la Ligue de Dakar va organiser sa finale régionale Dames, entre le Golf HBC et le Centre Fatou Diop, deux entités issues du populeux département de Guédiawaye. Le vainqueur défiera l’USC Rail de Thiès en Barrage qualificatif au tournoi de montée.

Comme il y’a 6 jours, en finale du Championnat Élite Dames, deux clubs issus de Guédiawaye vont encore disputer une finale, régionale et qualificative au Barrage contre le Rail, qui déterminera l’équipe qui va participer au tournoi de montée en première division. Ce sera une opposition entre une équipe de Golf anciennement champion du Sénégal et un centre de formation crée il y’à 5 ans du nom de l’ancienne jeune internationale Fatou Diop ex de Disso, partie rejoindre les Cieux en 2016.

Des 2 côtés, on se prépare pour ce rendez vous important. A 2 jours de la date fatidique (entretien réalisé le mercredi 20 octobre), Ndeye Fatou Gueye coach de l’équipe séniore masculine de Golf et joueuse chez les filles, à livré ses impressions par rapport à l’adversaire et à l’enjeu. Interpellée sur la défaite concédée devant le centre Fatou Diop lors de la première journée, l’ancienne joueuse du DUC et du Jaraaf a répondu, « toute défaite est riche en enseignements, ça permet de déceler de failles et on a essayer de combler aux mieux ces manquements. Les matchs joués par le Golf sont souvent des derbys. La défaite de notre première journée concédée devant l’adversaire de la finale, nous a beaucoup appris, cela nous renforcé et ce qui nous a permis de beaucoup travailler collectivement pour avoir beaucoup plus d’arguments », a-t-elle d’abord lâché, avant de conclure par ces propos empreints d’optimisme, « nous pensons pouvoir disposer sincèrement du Centre Fatou Diop en finale. » Chez l’adversaire aussi, la préparation se passe dans les règles de l’art et le coach Tall Diagne semble prêt pour le jour J. « Pour le moment, le moral est au beau fixe, à 2 jours de la finale, nous sommes dans les derniers réglages, en faisant quelques rectificatifs par rapports aux positions des joueuses sur le terrain. Nous prenons ce match comme nos précédentes sorties, à part que y’a le cachet populaire, mais une finale malgré son caractère festif doit être jouée pour être gagnée« , lache-t-il. Questionné sur un possible débordement entre supporters banlieusars, le dévoué coach tient à rassurer tout le monde. « Certes c’est un derby, mais la victoire sera pour Guédiawaye, comme lors de Disso/Diamono. Ce sera une belle finale, rythmée et le public sera ravi. », avant de continuer, tout en insistant sur la formation qui a porté ses fruits en permettant au département de Guediawaye de dominer le handball dans la région de Dakar. « ici à Guédiawaye, on prime sur la formation, ce qui est très importante, on croit à la formation. D’ailleurs nos joueuses qui vont disputer la finale régionale n’ont que 5 ans de handball. Guédiawaye aide le handball sénégalais et comme vous pouvez le constater la plupart des joueuses de l’Élite sont issues de notre département. Ici au centre Fatou Diop, au début, notre souhait était de former et vendre, mais après concertation, nous avions pris la décision de nous affilier pour jouer en championnat, autrement, sans competitions, les joueuses auraient pu quitter et aller ailleurs. » A conclu coach Talla Diagne.

Espérons que les 2 clubs vont nous offrir une belle finale, comme samedi passé entre Disso et Diamono en Championnat Élite. Vivement pour une belle finale sans violence et où la sportivité va primer.

Programme Finale Championnat Régional 2021

Vendredi 22 octobre au stadium Iba Mar Diop

17h 30 Golf HBC/Centre Fatou Diop