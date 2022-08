XALIMANEWS-Ce samedi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye (16h 30), Sacré-Coeur et Centre Fatou Diop s’opposeront en finale du championnat régionale Dames de la Ligue de Dakar. Ce sera une affiche alléchante entre 2 équipes regorgeant beaucoup de talents en leurs seins. Les Guediawayoises après avoir perdu l’édition 2021 comptent remporter le trophée cette année, devant des adversaires coriaces et décidées à faire de même. Que ça promet des etincelles.

Sacré-Coeur/Centre Fatou Diop, était ce l’affiche rêvée cette année ? Au début du championnat régionale Dames, les férus de handball voyaient 4 équipes se disputer la suprématie de Dakar. A savoir, Centre Fatou Diop, Sacré-Coeur, Yembeul et Keur Massar. A l’arrivée, les 2 premières équipes sus-citées sont parvenues à se hisser en finale.

Ces 2 formations meritent leurs qualifications au vu de leurs parcours. Après avoir terminé premier de l’unique poule de la zone de Dakar, devant l’UCAD, Jaraaf et Ja, les protégées des coachs Aziz Diouf et Jules Boy, ont dominé Sen Handball en quart avant de s’imposer devant la redoutable équipe de Yeumbeul au cours d’un match maîtrisé. Quand aux filles de Mass Ba et Talla Diagne, dominatrices dans la poule B de la zone Banlieue, devant Centre Madjiguene, Tivaouuane Peul et Dial Diop, elles ont sorti le Jaraaf en quarts avant de bouter l’UCAD sur le chemin de la finale.

Les 2 équipes finalistes s’étaient croisées en 1/16e de Coupe du Sénégal lors d’un match remporté par le Centre Fatou Diop par 4 points d’écart, mais pour cette fois çi, ce sera une autre paire de manche. Ce choc entre deux formations qui semblent très proches l’une de l’autre, peut se jouer sur des détails. Cette opposition entre mondialistes U18 sénégalaises, Rokhaya Daba Ndiaye (Centre F Diop), Mame Mboup Gueye et Salimata Fall ( Sacré-Coeur), vaudra le déplacement.

Les équipes regorgent de jeunes talentueuses, disséminées dans les selections U17 et U 18 nationales. Là ou Sacré Coeur peut s’appuyer sur Marie Thérèse Coly Maité, Astou Mbene Diallo, Mame Mboup Gueye, Salimata Fall, Seni Thiongane, Ouleye Amadou Sy, voire Florentine Diatta, le Centre Fatou Diop peut se targuer de posséder, les soeurs Sylva, Agnes et Marie, Rokhaya Daba Ndiaye, Johana Corréa, Odile Gomis, Rosalie Mendy., Khady Ngom. Ces joueuses citées des 2 côtés sont des talents encore perfectibles.

Des 2 côtés on se respecte malgré les désirs de victoire prônés par les uns et les autres. Chez les Sicapoises, le coach Aziz Diouf verse dans la serenité, « On a bien préparé la finale, et nous sommes prêts sur tous les plans. Depuis 3 jours nous sommes en regroupement et notre objectif reste la Coupe. L’année dernière, l’équipe a été éliminée administrativement. Les filles sont prêtes et se donnent à fond. Nous nous sommes préparés sur les plans defensif comme offensif », a laché d’emblée le coach avant de parler de l’adversaire, « le Centre Fatou Diop est une très bonne équipe, avec des joueuses très talentueuses. On les respecte d’autant plus qu’elles vont revenir revanchardes apres avoir perdu la finale de la saison passée. Cependant nous les connaissons et nous sommes préparés en conséquence, tout en espérant remporter inshallah la finale, ce qui est notre objectif ». Même son de cloche chez Maité, l’Arrière et capitaine, « De notre côté, nous sommes bien préparées, et surtout sur tous les plans. Nous sommes confiantes, le mental est là et nous sommes soudées. Tout comme nos adversaires, nous voulons la victoire. Après un bon parcours, nous comptons parachever le travail lors de la finale. Concernant l’adversaire, c’est une bonne équipe, avec de bonnes joueuses. On les attendait beaucoup car elles jouent avec la tête. Les 2 equipes se connaissent mais nous feront le necessaire pour remporter la finale. Du côté des pensionnaires du terrain Disso, Agnes Sylva l’ailière, s’est lachée, » Nous avons bien préparé la finale. L’equipe est prête sur les plans technico-tactique. Notre objectif reste la Coupe après avoir perdu l’édition 2021. » A déclaré la MVP de la finale 2021, avant d’évoquer l’adversaire, « je ne peux pas trop m’avancer sur l’adversaire, qui reste une bonne équipe. Certes, on l’a battu en Coupe, mais elles ont de la qualité et je m’arrête là. On s’est préparé pour les contrer, sur les plans offensif comme défensif ». De son côté coach Talla Diagne emboite le pas à sa joueuse et déclare que « l’objectif c’est de jouer et remporter la finale surtout après notre revers en finale de la saison dernière Une finale ca se gagne et nous sommes prets sur tous les plans. On a battu l’adversaire en Coupe, mais il a surement tiré des enseignements de cette défaite,. Nous aussi de notre côté nous avions su tirer profit de ce match et avons beaucoup appris. Ca va être une très belle finale. Nous allons aborder cette rencontre pour la gagner », a-t-il déclaré avant de conclure, « Sacré Coeur est une belle avec des joueuses de talents. Ce sont des joueuses que je respecte tellement, mais l’objectif c’est de les battre ».

Donc au vu de tous ces discours, on peut avouer que le decor est planté, pour que Sacre-Coeur HBC et Centre Fatou Diop, offrent un spectacle alléchant au nombreux public qui va deferler au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye ce Samedi. Faites nous rêver jeunes joueuses. Épatez nous.

Rappelons qu’en première heure, à partir de 15h 30, pour la finale des U18, Sacre-Coeur HBC, décidément, va croiser Keur Massar.

Programme Finales Dames

Samedi 20 aout 2022

Au Stadium Amadou Barry

15h 30 Sacre-Coeur / Keur Massar (U18)

16h 30 Sacre-Coeur/Cente Fatou Diop