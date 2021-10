XALIMANEWS-La finale régionale Hommes va opposer ce vendredi soir 22 octobre, Sacré Coeur au Golf HBC. Le vainqueur de ce duel, va croiser le Pout HBC en Barrage pour une qualification pour le tournoi de montée en D1. Sacré Cœur va-t-il enfin atteindre son rêve de remporter le championnat régional ou bien Golf va-t-il lui barrer la route ? Reste à savoir.

Ce vendredi soir, vers les coups de 19 heures au stadium Iba Mar Diop, la formation de Sacré Coeur, empêchée de réaliser son rêve en 2019 par l’ISEG Sports aujourd’hui pensionnaire de la D1, va avoir l’occasion de pouvoir réussir ce pari. Pour cela, les poulains d’Ousmane Noreyni Dramé devraient scalper les protégés de Ndeye Fatou Gueye qui ambitionnent aussi de remporter la mise. Les 2 clubs finalistes ont réussi à se hisser en finale après leurs parcours bien maîtrisés. En demi-finales, Sacré Cœur a sorti Keur Massar tandis que Golf a repoussé les envies de la jeune équipe du Jaraaf.

A entendre les 2 coachs, qui sont d’une humilité et d’une modestie certaine, cette finale sera du 50/50 et sera très disputée. Pour Ousmane Dramé Noreyni, technicien de l’équipe finaliste regionale en 2019, « il y’a 2 ans nous avions été barrés par l’iSEG, et ce fut dur. Le coub est jeune, jusque 5 ans d’existence. Nous sommes plutôt axés sur la formation tout le contraire de l’ISEG, plutôt ambitieux et club acheteur de joueurs. Ce club était plus expérimenté que le notre », a-t-il d’abord avancé, avant de parler de son adversaire de la finale. » Cette année on va jouer Golf qui est un club anciennement champion chez les Féminines tout le contraire de Sacré Cœur dont la vitrine à trophée est famélique. Je pense que notre objectif c’est de remporter un trophée, pour cela on s’est bien préparé, déjà nous sommes l’un des rares clubs à s’entraîner toute l’année. Nous viendrons proposer du bon handball, gagner notre premier trophée et faire plaisir au public. » Très humble, Noreyni ne se voit pas favori, pour lui « c’est du 50/50, c’est un match couperet car Golf est une bonne équipe qui à sa stratégie de jeu. Nous avions travaillé sur le plan tactique, surtout sur le plan défensif mais sans omettre l’aspect offensif. Cette année, nous ne nous sommes pas rencontrés mais les années précédentes, nous avions toujours pris le dessus sur eux. On va se la jouer humble et essayer de franchir un cap ». Sacré Coeur veut doublement gagner, pour d’abord remporter son premier titre mais surtout pour l’équipe féminine, éliminée administrativement alors qu’elle était première de sa poule. Pour le coach, les joueurs ont promis de jouer en pensant à leurs sœurs qui auraient pu être de la fête dans la finale Dames. L’administrateur de Hand 221 a conclu non sans avoir insisté sur le fair play et souhaité que Sacré Cœur soit le meilleur qui gagnera.

ADVERTISEMENT

Côté adverse, pour le coach Ndeye Fatou Gueye, « la préparation se passe sereinement, car la saison a été plus ou moins longue, trop de matchs dans les jambes ». Parlant de l’adversaire, l’ancienne joueuse du DUC se lâche, « les matchs contre Sacré Coeur ont toujours été très disputés. Nous avons bien travaillé et allons misé sur nos arguments pour faire face à l’adversaire. Sacré Coeur est une bonne équipe, disposant d’une bonne assise avec des joueurs de grandes tailles, capables d’exploits. Cependant nous nous sommes bien préparés pour faire face et les battre. » , a-t-elle expliqué, avant d’ajouter, parlant toujours de l’adversaire, « pour dire la vérité, Sacré Coeur a un bon collectif qui attaque bien et fait de bons schémas qui leur permettent de trouver des failles, dont il faut une très bonne défense, de la concentration et le respect des consignes. Aussi assurer les balles en attaques et vite se replier.’ A avoué coach Ndeye Fatou qui exprime sa satisfaction de voir les 2 équipes, féminine comme masculine, disputer les 2 titres. Ce qui n’est pas une mince affaire, dans la mesure où d’autres entités aux moyens plus colossaux n’ont pas réussi a le faire.

Programme Finale Régionale Hommes 2021

Vendredi 22 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

19h 00 Sacré Coeur/Golf HBC