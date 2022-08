XALIMANEWS-Le stadium Amadou Barry de Guediawaye sera ce samedi 20 aout 2022, le théâtre de la finale du Championnat Régional Hommes de la Ligue de Dakar de Handball. Le champion en titre Sacré-Coeur HBC va défendre son titre devant le Jaraaf de Dakar. En favoris, les pensionnaires de l’etablissement du meme nom, verront d’ambitieux médinois, qu’ils avait battus en championnat, se présenter revanchards face à eux.

Comme on se retrouve, se diront certainement Sicapois et Verts-Blancs. Opposés 2 fois cette saison en matchs de poule, pour une victoire pour Sacré-Coeur et un nul, les 2 clubs issus de la poule de Dakar, vont se retrouver pour la 3ème fois cette saison. Cette Belle serait-elle une confirmation pour les uns ou une revanche pour les autres ?

Au vu de leurs 2 confrontations, les poulains de coach Ousmane Dramé Noreyni partent avec la faveur des pronostics devant la jeune pousse de Die Samba Dieng. Lors du match aller en phases de poule, Sacré-Coeur s’était imposé largement au terrain de l’UCAD, avant de faire face à la furia du Jaraaf au retour, pour un match nul.

Au sortir de leurs 2 oppositions, qualifiés pour les demies-finales, Sicapois et Médinois ont sorti respectivement, Golf facilement et Keur Massar à l’arraché. D’ailleurs, cette dernière partie entre Verts Blancs et Keur Massarois fut l’objet d’une reserve de la part des Banlieusards. Après une premier verdict leur donnant gain de cause, ils furent déboutés par la FSHB qui remit au Jaraaf, sa victoire acquise sur le terrain. Une situation qui a d’ailleurs retardé les programmations des finales (Hommes et Dames).

Champion régional en titre, Sacré-Coeur GBC porté sur les fonds baptismaux il y’a 5 ans, ambitionne de conserver son titre et gagner le droit de disputer la D2 Nationale, l’année prochaine. Avec un noyau composé de l’expérimenté Bernard Sarr, de l’excellent et futé demi-centre Babacar Lam Makane (du tout bon celui-là), d »Auguste Mamadou Faye et Lamine Sarr, les Bleu-Blancs ont les moyens de leurs ambittions, eux qui nourrissent le rêve grand de titiller les sommets nationaux. En face, l’adversaire revient de loin. Le Jaraaf, naguère ogre incontesté de l’Élite masculin, végète dans les bas fonds du handball sénégalais. Cette année, grâce à sa jeune pousse, composée de fils, neveux voire cousins, d’anciens pratiquants, et qui ont pour noms Madické Niang, Thierno Sidibé, Pape Saliou Gueye, Amadou Sall, ssa Dramé et Amdy Moustapha Dieng, le club grenat s’est hissé au sommet de la hiérarchie régionale masculine. Et face à leurs bourreaux en phases de groupe, les partenaires de Thioye, comptent prendre leur revanche et les détrôner. Un voeu ému par le coach Dié Samba Dieng, ancien fils du club. « Le Jaraaf fut naguère un ogre incontesté du handball masculin sénégalais, remportant tous les trophées nationaux. Cependant, nous sommes une équipe très jeune. L’année passée nous avions été éliminés au stade des demies-finales, mais cette année nous avions réussi la prouesse de se hisser en finale. Nos jeunes sont âgés de 17 à 23 ans et à part Diop et Kanouté, les autres sont de la même génération,. Avec ce groupe, nous comptons retrouver les sommets d’ici 2 ans, pour régner sur une dizaine d’années. Ce sera une belle finale entre 2 équipes sui se valent et notre objectif c’est de remporter le titre devant Sacré-Coeur qui reste une bonne équipe. Côté préparation, toutes les dispositions ont été prises car nous sommes mis dans de bonnes conditions. Il ne reste que demain, pour concrétiser le travail accompli pour la finale.’ De son côté, Ousmane Dramé le coach sicapois verse dans la serenité. » Le moral du groupe est ok. L’équipe est au complet et nous sommes en regroupement depuis 3 jours. Disons que c’est le même groupe que la saison 2021/2022. Le plus difficile étant de conserver le titre, car arriver au sommet et y rester reste difficile, mais l’objectif reste la victoire, pour disputer la D2 national. » A d’emblée déclaré le coach sicapois, avant de parler de l’adversaire. « Concernant l’adversaire, c’est une équipe qu’on respecte. Nous avions joué 2 fois, pour une victoire et un nul. Lors ce dernier match, ils ont ont causé beaucoup de problèmes et en finale, il y’a pas de favoris. Cependant, nous avons des acquis et joueront pour gagner tout en respectant l’adversaire. » A conclu l’administrateur du site Hand 221.

Programme Finale Régionale Hommes

Samedi 20 aout 2022

Au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye

17h 30 Sacre-Coeur/Centre Fatou Diop