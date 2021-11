Ces 2 formations finalistes, s’étaient rencontrées en Coupe du Sénégal, et lors de ce duel, ce sont les joueuses de la capitale du Rail qui s’étaient imposées en renversant leurs adversaires. Mais pour cette rencontre aller de la double confrontation qualificative au tournoi de Montée en D1, la bande à Nafissatou Thiandoum Gueye voudrait prendre sa revanche et prendre une bonne option en vue de la manche retour prévue le 4 décembre 2021, au Stade Lat Dior de Thiès. L’équipe de Golf a des arguments pour réussir son pari, avec des éléments comme la capitaine Nafissatou Thiandoum, la gardienne Ramatoulaye Faye, Marietou Wade très futée pivot, l’électrique Marie Marena et Ndiolé Sene la jeune internationale. Cependant, les Thiessoises, conduite par l’experimentée Ndeye Aissatou Diouf, avec un ascendant psychologique sur leurs adversaires du fait de leur victoire en Coupe du Sénégal, compteront répéter la même chose. Mais du côté des Dakaroises, chat échaudé doit craindre l’eau froide. Ce match sera un duel équilibré entre 2 équipes qui se tiennent de près, et dont la plus lucide et la plus prête sur le plan mental, pourra décrocher la victoire. Entre les deux Fédéraux, qui de Chérif Ndiaye ou de Nafi Leyla Ndiaye, va sourire à l’issue de cette demi-finale aller ? Réponse ce samedi vers les coups de 18 heures.

Un mois et quelques jours après la fin du championnat régional, remportée devant le centre Fatou Diop de Guediawaye, le Golf HBC va renouer avec la compétition avec la finale zonale aller de la zone centre ouest, face à l’US Rail HB. Ce sera une opposition entre 2 équipes présidées par 2 fédéraux, Chérif Ndiaye, président de Golf, par ailleurs 1er vice président de la Fédération senegalaise de handball et Nafil Leyla Ndiaye Madame Gaye, présidente section handball US Rail et 4ème vice présidente chargé du Marketing de l’instance dirigeante du handball sénégalais.

