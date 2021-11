En seconde heure, chez les Hommes, Sacré-Coeur recevait Pout HB. Les partenaires de Bernard Sarr entraient dans le vif du sujet en mettant un 4-0 dès le début. Les Visiteurs sont surpris par cette entame tonitruante de leurs hôtes. Les joueurs de Pout vont marquer leur premier but sur un 7 mètres, et vont se rebiffer pour finalement aller aux oranges avec un but de retard (17-16). A l’entame de la seconde période, Pout HB rétablit l’équilibre (17-17) et le match monta d’intensité, les Thiessois poussés par leurs fans massés dans la partie appelée « Tribune Gorée », opposent une farouche résistance aux protégés d’Ousmane Dramé Noreyni, mais ces derniers, plus matures et en expérience, terminent en tombent la partie et gagnent finalement par 38 à 34. Avec 4 points d’avance, Sacre-Coeur est en ballottage favorable pour réussir son pari de jouer le tournoi de Montée. Cependant, ça risque de ne pas être une partie de sinécure, car chez eux au stade Lat Dior de Thies, les Poutois seront revanchards.

