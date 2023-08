Après le sacre de leurs Féminines, les Garçons de Gaston Berger se frottaient à ceux de Tamba HBC. Mais contrairement à la première finale qui était plus équilibrée dans le déroulement du jeu, le choc entre joueurs du Nord et du Sénégal Oriental avec comme maîtres de la partie la paire Pape Ibrahima Diop-Cheikh Gaye, a été moins somptueux la premièrerencontre de la journée. Victorieux de la première mi-temps de 5 buts (17-13), les poulains du très méticuleux coach Karim Sarr, ont dicté le rythme du match pour finalement s’imposer de 8 buts d’écart (38-30). Le triomphe de l’équipe Saint louisienne porte les signatures de Cheikh Saad Bouh Ndao (9 buts), Ibrahima Sy (8 buts), El Hadj Baba Gueye et Mouhamed Niass, crédités de 5 réalisations chacun des deux. Alors que chez les Vaincus, Al Housseynou Camara et Idrissa Ngom, crédités de 8 buts chacun ainsi que Ibrahima Sega Danfakha (5 buts), ont été les plus determinés. Avec ce succès sans contestation, Gaston Berger HBC Messieurs imite son homologue Dames et permet au Temple du savoir Saint louisien, de voir ses 2 équipes renouer avec l’Élite du handball sénégalais, un an après leurs descentes au purgatoire. Quelle journée faste pour Gaston Berger Handball Club !

Ce sont d’abord les partenaires de Ndeye Coumba Niasse et Fatou Goudiaby qui ont ouvert le bal, lors de la finale des Féminines face à la sympathique équipe de Toubacouta HBC. Après une première période trés serrée et remportée d’une courte tête par Gaston Berger (13-12), les 30 dernières minutes vont être alléchantes. A deux minutes 30 secondes du terme, les 2 formations étaient à égalité parfaite (26-26). Mais les Nordistes, portées par (Awa Touré (8 buts), Mané Diouf (8 buts) et Dié Thiam (6 buts), vont inscrire 2 autres réalisations (28-26). Le temps que Toubacouta réduit la marque (28-27), les protégées de Seckou Biaye portent le coup fatal (29-27) et s’adjugent le titre de champion national féminin de D2 chez les Dames, malgré les 8 buts inscrits par l’internationale U20 de Toubacouta, Rose Diatta. Cette dernière a été l’atout offensif de son équipe, suivie à des degrés moindres par Amy Sarr (4 buts) et Oly Diedhiou (3 buts). Cette finale a été bien dirigée par la paire Mamadou Gaye Momo-Cheikh Diop.

