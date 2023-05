XALIMANEWS-Ce samedi 29 avril 2023, la Ligue de Dakar de handball organisait ses 2 finales (Dames et Hommes) au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Aux termes de ces 2 superbes chocs remportés par l’ASFA (Hommes) et Diamono (Dames), le président de l’instance dirigeante du handball dakarois, Demba Baldé, a repondu aux questions des journalistes, exprimant sa satisfaction, expliquant le pourquoi de la création cette competition, magnifiant la bonne présence du public, sans oublier de revenir sur le handball de la banlieue.

C’est un Demba Baldé à la mine satisfaite par la reussite de l’événement, qui s’est confié à la presse à l’issue des 2 finales, remportées par l’ASFA devant l’ISEG Sport en Hommes (35-37) et Diamono devant Disso en Dames (37-30).

« Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de célébrer ce jour. C’est une fête, la fête du handball de Dakar, a d’abord réagi le président de la Ligue de Dakar de handball avant de rencherir en expliquant le pourquoi de ce report pour une finale qui devait se jouer l’année passée. « L’année dernière on devait jouer ça, mais on a jugé nécessaire de reporter la finale jusqu’en début de saison pour permettre aux équipes de se préparer en conséquence et pour nous aussi de nous préparer pour innover. »

ADVERTISEMENT

Revenant sur les 2 finales qui ont été des sommets de handball, l’homme fort du handball dakarois d’expliquer le pourquoi de la belle prestation des 4 équipes qui étaient très affutées, « On a démarré le championnat trop tôt, donc si nous avions joué les finales en début de saison ça allait être compliqué pour les équipes car elles n’étaient pas préparées en conséquence. »

Demba Baldé de répondre sur le pourquoi de la création de cette Coupe de la Ligue dans les 2 catégories. « Vous savez, il y’a le championnat, la Coupe du Sénégal et le championnat régional qui se joue entre les équipes de Dakar. Cette coupe nous a permis de faire le maillage entre les équipes de division régionale et celles de première division pour donner plus de compétitivité à ces équipes là, pour au moins quand elles vont jouer les compétitions organisées par la Fédération, qu’elles soient plus compétitives. Et nous aussi au niveau de la Ligue c’était pour innover, et par rapport à notre mandat, essayer de jouer le handball partout à Dakar. » Le très courtois et disponible dirigeant a magnifié la présence du public lors des finales (affluence record cette année) dont une bonne partie est issue de la banlieue la nouvelle terre du handball féminin dakarois, qui a pris le pouvoir sur la capitale. Il s’en est pas arreté là, il est revenu sur un aspect qui explique la domination des équipes de Guédiawaye au niveau des Féminines. « C’est une grande satisfaction. Il y’a longtemps le handball se limitait plus à Dakar, mais maintenant les filles de la banlieue ont pris la main. Au début la banlieue formait et les équipes dakaroise pillait ses meilleurs éléments, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Maintenant, il y’a des président de clubs au niveau de la banlieue qui sont vraiment engagés pour aider les filles à rester dans leur fief au lieu d’aller monnayer leur talent à Dakar » , a conclu le président de la Ligue de Dakar de Handball, très en verve.