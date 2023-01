RMC Sport confirmant les ilnformations du journal Le Parisien, assure Bruno Martini va être condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et détention et acquisition d’images pédopornographiques. Le président de la Ligue nationale de handball (LNH) avait été interpellé et placé en garde à vue lundi avant d’être déféré au tribunal de Paris mardi soir, puis d’être laissé libre en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sur le mode du « plaider coupable », .

