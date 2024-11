Handball- KM HBC Champion régional Hommes 2024 : Ansoumana Sadio (coach) et Cheikh Fall ( joueur) se félicitent du titre et lancent un appel pressant aux autorités de Keur Massar pour un soutien en vue de la D2

XALIMANEWS-Samedi 2 novembre, la formation de Keur Massar est devenue championne régionale en s’imposant brillamment contre l’UCAD (28-21), après 19 ans d’existence. A l’issue de cette victoire historique, le coach Ansoumana Sadio et le capitaine emblématique Cheikh Fall, ont exprimé leur satisfaction tout en lançant un appel aux autorités municipales et étatiques de leur localité pour obtenir un soutien conséquent. Leur objectif est de préparer au mieux la saison à venir, où l’équipe évoluera en Deuxième Division.

« Ce fut un grand soulagement, nous rendons grâce à Dieu », a d’emblée déclaré Ansoumana Sadio, initialement licencié comme joueur et qui a pris place sur le banc après la défaite d’entrée (28-27) des Jaunes et Bleu devant Sen Handball, en phase de poule. « Depuis 19 ans, avec des moyens limités, nous avons lutté pour exister dans ce handball au niveau régional. Mais grâce à l’apport de certains, dont Youssou Sangharé (coach du DUC et habitant de Keur Massar), son frère Doudou Diaw Sangharé (ancien joueur du Jaraaf) et surtout Cheikh Fall, qui n’a ménagé aucun effort, nous avons pu atteindre notre objectif. » L’ancien handballeurs, double finaliste de la Coupe du Sénégal avec l’ISEG face à l’ASFA et champion régional avec le même club, a évoqué la finale : « Nous étions plus déterminés et plus présents sur le terrain. Tactiquement, nous avons mis en place une défense 1-5 pour gêner leurs attaques et limiter la circulation de la balle. Nos joueurs sont forts en un contre un, et aujourd’hui nous avions des finisseurs, nos ailiers aussi ont bien assuré. En première période, nous avons souffert défensivement, surtout avec la jeunesse de notre équipe, seule la base étant expérimentée. En seconde période, nous avons étouffé leurs ailes et forcé des erreurs en attaque, ce qui nous a permis de creuser l’écart. Comme vous avez pu le constater, les 30 dernières minutes ont été dominées par nos contre-attaques. »

De son côté, Cheikh Fall a exprimé sa satisfaction : « C’est un immense plaisir, un grand soulagement, surtout après une saison très difficile. Nous n’avions même pas de terrain d’entraînement et nous nous entraînions sur le sable. Plus de 19 ans après notre existence, nous vivons dans des conditions difficiles, et cela nous a motivés. Malgré tout, nous avons persévéré. Il fallait que l’équipe réalise un exploit pour attirer l’attention des autorités de Keur Massar. »

Cette victoire marque un tournant pour Keur Massar, qui, pour la première fois, remplit son armoire à trophées en catégorie senior. Cependant, l’équipe se trouve dans une situation financière précaire et aura besoin du soutien des autorités locales pour relever les défis de la Deuxième Division. D’où l’appel urgent d’Ansoumana Sadio et Cheikh Fall : « Les autorités doivent soutenir l’équipe, car Keur Massar Handball Club ne représente pas un quartier ou une rue, mais toute la commune. Nous sommes trop seuls. Nous, jeunes, nous débrouillons, mais jouer en D2 implique des coûts énormes, notamment pour les déplacements, comme par exemple pour aller à Kolda. Nous sommes guidés uniquement par notre passion du handball, ce qui nous pousse à aller au-delà de nos limites », a expliqué l’Enseignant titulaire craie à main à L’élémentaire à l’INSTITUTION LES MONTESSOURIS.

Ces propos ont été soutenus par l’emblématique et très sociable joueur Cheikh Fall : « Je lance un appel aux autorités pour qu’elles soutiennent les enfants du terroir. La saison prochaine, nous serons la seule équipe de la commune à évoluer en Deuxième Division, toutes disciplines confondues. Pour cela, nous devons bénéficier d’un soutien sans faille de nos autorités. »

Espérons que ce cri du cœur, émanant de deux figures emblématiques de la formation championne régionale 2024, trouve un écho favorable auprès des autorités municipales et étatiques de Keur Massar, pour accompagner la bande à Oumar Thiam, Abdoul Aziz Ndiaye, Arona Sy Diedhiou et Souleymane Dramé.