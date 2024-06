Handball : le Collectif des Pratiquants de Handball (CPH) menace de boycotter la saison en cas de maintien de l’article 27 du règlement particulier et appelle au respect des règlements généraux par la FSHB

XALIMANEWS-Le Collectif des Pratiquants du Handball (CPH) qui regroupe les sociétaires de conduire clubs de l’Elite, exprime son désaccord avec l’article 27 du règlement particulier de la saison 2023-2024, imposant aux joueurs sénégalais revenant de l’étranger un séjour de 30 jours sur le territoire avant de pouvoir jouer localement. Ils dénoncent cette règle comme anti-sportive et favorisant certains clubs, en conflit avec les règlements généraux du handball.

Dans une lettre ouverte adressée au président de la Fédération sénégalaise de handball, le CPH qui reste ouvert aux autres clubs sensibles à leur démarche, menace de boycotter la saison si l’article 27 du règlement particulier est maintenu et appelle la Fédération à respecter les règlements généraux pour garantir l’équité du championnat.

« Monsieur le Président, Depuis le début de la saison, nous constatons d’énormes imperfections dans notre championnat. Soucieux d’une bonne saison de Handball qui se terminera sous un climat apaisé, nous avons mis nos différends de côté. Mais une pratique anti-sportive menace l’équité du championnat, raison pour laquelle nous vous adressons cette présente lettre pour exprimer notre désaccord. En effet, la CFSQRD a subtilement introduit l’article 27 du règlement particulier de la saison 2023-2024 que nous citons : « Les sénégalais de l’extérieur ayant pris part à une compétition étrangère de retour au pays doivent rester au moinstrente (30) jours Francs sur le territoire sénégalais pour être qualifiés dans une équipe locale. Leurs demandes de licence sont soumises aux mêmes conditions que les autres athlètes. Pour prendre part aux compétitions, une autorisation doit être délivrée par la commission de qualification après vérification de la date d’entrée dans le pays figurant sur le passeport du concerné ».

Le Collectif des Pratiquants du Handball (CPH) dénonce cet article irrecevable et inconcevable. Car, un athlète ayant fait sa saison à l’étranger jusqu’à terme, revenir jouer au pays durant ses vacances est un manque notoire de considération envers le championnat local. Des dirigeants se sont sacrifiés pour former leur équipe avec les moyens du bord, d’autres profitent de leur position pour jouer avec les textes fédéraux pour le bénéfice de leurs clubs. Notre refus catégorique est motivé par les règlements généraux du handball qui réfutent expressément cette pratique que certains fédéraux, en conflit d’intérêt, veulent utiliser pour favoriser leurs clubs dans cette fin de saison.

Article 92 des règlements généraux : Joueurs de retour de contrat international « Tout joueur ayant bénéficié d’un certificat de transfert délivré par la

fédération, s’il revient d’un championnat de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) quel que soit la période ne peut prétendre à une licence de la Fédération Sénégalaise, pour la saison en cours… ». Par conséquent, nous invitons la Fédération à se conformer aux règlements généraux du handball, car un règlement particulier n’a pas vocation à violer son « texte mère ». Monsieur le Président, les équipes membres du Collectif refuseront catégoriquement de continuer le championnat et la coupe du Sénégal si ces fédéraux utilisent cet article mal intentionné, subtilement glissé dans le règlement particulier 2023-2024 pour favoriser leurs clubs.

Monsieur le Président, nous espérons que cette lettre vous poussera à prendre en main cette situation pour que nous terminions la saison sans bruit, ni boycott

des clubs. Monsieur le Président, la FSHB doit retrouver pleinement son rôle de juge impartial pour régulariser l’environnement du championnat et des clubs. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. »

Peut-on lire dans ce communiqué qui nous est parvenu et signé des membres du Collectif des Pratiquants, issus des clubs Djadji Sarr, Diamono Handball Club, Gaston Berger, Olympique de Diourbel, Toubacouta HBC.