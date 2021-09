XALIMANEWS-Ce week-end, la priorité était pour les quarts de finales Play-offs Dames. Cependant, 2 matchs retards étaient programmés chez les hommes. En Coupe du Sénégal, les Militaires de l’ASFA ont écrasé Nioro HC (50-13), tandis qu’en retard de la 4e journée dans la zone centre est, Saloum et Diourbel se sont quittés dos à dos (28-28).

On peut dire les Militaires de l’ASFA, double détenteurs en titre de la Coupe du Sénégal, avaient hâte de se replonger dans la compétition, de retour d’une campagne africaine où ils finirent septièmes, devant les Nigérians du Sokoto, battus en match de classement. D’ailleurs, au sortir de ce dernier match victorieux devant les Anglophones en terre cherifienne, précisément à Meknès, l’entraîneur Moustapha Cissé avait prévenu : « Nous nous sommes frottés à la crème du handball de club masculin en Afrique et on a pu voir la différence de niveau. Sur le plan organisationnel, sportif, logistique, les autres clubs africains, nous dament le pion. Mais malgré nos revers qui peuvent se comprendre, nous avions emmagasiné beaucoup d’enseignements et d’expériences. Au retour au pays, oui pourrions faire mal » . L’avertissement doit être pris au sérieux, en atteste la bagatelle de 50 buts passés aux handballeurs du Nioro Lors de ce huitième de finale retard. Le rouleau compresseur militaire, grâce à cette ahurissante victoire, va croiser en quarts le DUC qui l’avait battu en match retour en championnat. Ce quart de finale entre Étudiants et Hommes de troupe, premiers et deuxièmes dans la zone centre ouest, va être l’attraction en Coupe du Sénégal.

En match retard de la 4ème journée de championnat pour le compte de la zone centre est, Le Saloum et l’Olympique de Diourbel, se sont neutralisés (28-28). Un résultat nul qui n’a aucune incidence sur le classement car Olympiens et Tambacoundois ont déjà obtenu leurs tickets pour les Play-offs, en leurs qualités de premiers et seconds.