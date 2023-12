XALIMANEWS-Cet après-midi, les Lionnes du Sénégal ont enfin remporté leur premier succès dans ce Mondial 2023, en disposant de la Chine (22-15). Du coup, le Sénégal s’empare de la 3ème place qualificative pour le tour principal. Les Sénégalaises accèdent pour la première fois au tour principal après 2 qualifications et remportent leur victoire en Coupe du monde.

La cuvée 2023 l’a fait. Après avoir raté le tour principal lors de leur première participation en 2019 au Japon, les Lionnes viennent de franchir un cap, en se qualifiant au deuxième tour, au terme de 3 belles prestations en phases de groupes, dont la dernière victorieuse cet après-midi devant les Chinoises.

Pour ce match décisif pour le tour principal, ce sont les Asiatiques qui se montrent plus incisives en début de match. Après 1 minute, Toubissa Elbeco réalisé 2 arrêts et la Chine mène devant 2 buts après 9 minutes de jeu, après avoir ouvert le score après 6 minutes de jeu. Fanta Keita marque le premier but des Lionnes, imitée par Djeynaba Sy qui égalise (2-2). Le temps que Soukeina retrouve son allant et inscrit 3 buts coup sur coup (5-2, 16e). Dans ce temps fort sénégalais, Marie Fall s »y met (6-2). Tenaces, les Chinoises sonnent la charge et reviennent à moins 1 à la 26e minute (8-7). Le temps que leur coach prend un temps mort, le second de cette première, les Asiatiques égalisent (8-8). Fanta Keita redonne l’avantage aux Vertes (9-8), mais les Rouges répliquent (9-9). Il restait moins de 2 minutes à jouer avant la pause, qui intervient sur un 7 mètres raté par la Chine, dans la dernière seconde de ces 30 premières minutes.

ADVERTISEMENT

De retour des vestiaires, les protégées de Yacine Messaoudi, allument la première mèche par Fanta Keita (10-9), mais l’adversaire ne lâche pas prise (10-10). Le chassé croisé continue entre Asiatiques et Africaines, jusqu’à à la 44e minute (13-13), avant que Marie Fall qui a fait une bonne entrée avec 4 buts, redonne l’avantage au Lionnes (14-13), imitée par Aminata Cissokho (15-14), qui surgit du banc et créditée elle aussi 3 réalisations. Ces 2 entrantes ont été très déterminantes dans ce match, qui verra le Sénégal prendre le large, sous la direction de l’excellente Soukeina Sagna (8 réalisations) et élue MVP du match. Finalement, les Lionnes vont remporter le gain du match, par 7 buts d’avance (22-15), en repoussant la Chine qui n’a plus scoré depuis la 49e minute. Faut noter, la bonne prestation de la gardienne Toubissa Elbeco, qui prend du galon dans la tanière.

Avec ce succès, le Sénégal occupe provisoirement la 3e place du groupe A été accède pour la première fois au tour principal, après 2 campagnes mondiales.