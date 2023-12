XALIMANEWS-Ce dimanche, la France est devenue championne du monde, pour la 3e fois après 2003 et 2017, en battant en finale la Norvège (31-28).

Pour l’apothéose de cette 26e édition du Mondial Dames de handball, les Françaises vont réussir à prendre les devants, avec 3 buts d’avance à la pause (20-17). Après un match assez équilibré jusqu’à la 18e minute (13-13), les coéquipières d’Estelle Nze Minko vont prendre le large pour prendre une avance assez conséquente. En seconde période, les Norvégiennes reviennent à moins 2 après 4 minutes de jeu (21-19, 34e), mais la France comptait bien aller au bout et maintient son avance de 3 buts (24-21, 40e), avec la bonne partition d’Hadatou Sacko qui avait supplée l’excellente Laura Glauser dans les cages en ce début de seconde période. Plus quatre pour la France (25-21, 41e), mais la Norvège n’abdique pas (25-22, 42e). Poussées par leur public, les Locales tentent le tout, et reviennent à 25 à 23 après 45 minutes de jeu. Il restait un quart d’heure. Mais Paulette Foppa aggrave le score pour les Bleues (26-23). Hadatou arrête un 7 mètre imitée par la gardienne adverse qui stoppe une attaque, permettant à son équipe de marquer sur contre attaque (26-24). Le public pousse et la France rate un autre 7 mètres. La Norvège revient à a un but (26-25, 49e). A neuf minutes du terme, la France mène de 3 buts (28-25). Grandveau porte le score à plus 4 (29-25) et Hadatou, impériale dans ses cages, lève les poings. La Norvège demande un temps mort, à 6 minutes 53 secondes de la fin du match. Le score est de 29 à 26 à la 55e minute. L France tient sa coupe en ce moment du match. Mais la Norvège entretient l’espoir sur une contre attaque (29-27, 56e), mais Grandveau sonne encore la charge (30-27, 57e). Les Scandinaves obtiennent une pénalité de 7 mètres, qu’elles marquent (30-28, 57e). Cette fin de match est électrique, voire pesante. Mais cette diablesse de Grandveau est intenable (31-28) et dans la foulée Hadatou écoeure la Norvège en stoppant un tir (59e). La France finit par l’emporter sur cette avance de 3 buts et obtient sa 3e couronne mondiale, après 2003 en Croatie et 2017 en Allemagne. Et Floppa, Minko et compagnie vont aller se ruer sur Hadatou Sacko , créditée d’une grosse seconde période, en sortie de banc.

La victoire tricolore porte les signatures de Grandveau et Horacek (5 buts), Kanor et Valentini, 4 réalisations chacune, voire Bouktit et Minko Estelle, 3 buts à elles 2, sans oublier les prestations de hautes volées des 2 gardiennes.