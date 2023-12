Pour leur entrée en matière dans cette 26ème édition du Mondial féminin de handball, les Lionnes du Sénégal sont très vite entrées dans le vif du sujet. Après 3 minutes de jeu, le Sénégal mène par 2 buts à zéro, grâce à Soukeyna Sagna et Doungou Camara. La Croatie va mettre sa première réalisation après 5 minutes de jeu, pour le (2-1), avant que la rugissante Doungou ne marque coup sur coup, pour permettre à ses partenaires de mener par de 2 buts (4-4, 9e). Les protégées de Yacine Messaoudi vont contrôler la partie et ne seront jamais rejointes au score, malgré la résistance croate (5-2, 5-3, 6-4, 7-4). A chaque fois que les Européennes de l’Est se rebiffent en revenant à moins 1 (7-6, 8-7), Toubissa Elbeco l’excellente gardienne, repousse leurs velléités. Et à la pause, le Sénégal mène par 11 buts à 9. Avec 6 buts en première période, Doungou Camara guide la tanière, bien secondée par Soukeina Sagna créditée de 3 réalisations. Les 2 autres buts sont signés Hawa Ndiaye et Fanta Keita qui a malheureusement écopé d’un carton rouge (6e minute).

