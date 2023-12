XALIMANEWS-Ce dimanche 3 décembre, les Lionnes du Sénégal feront face aux expérimentées Suédoises dans le cadre de la 2ème journée du groupe A du Mondial Dames 2023. Face aux Scandinaves qui avaient battue la Chine (36-24) et qui visent le dernier carré, les Sénégalaises ne se présenteront pas en victimes expiatoires et vont jouer crânement leurs chances, elles qui rêvent grand de passer les phases de groupes

Après sa sortie pleine de promesses face à la Croatie (22-22) au cours de laquelle elle peut nourrir le regret d’être passée si près de l’exploit face une grande nation européenne, la sélection sénégalaise va se frotter à un cador du handball féminin, ce dimanche. La Suède c’est 9 participations au Mondial contre 2 pour le Sénégal.

Classée 4ème en 2017, 7ème en 2019 et 5ème en 2021, la Suède, un des pays organisateurs, avec la Norvège et le Danemark, vise au moins le dernier carré cette année. Et après avoir largement battue la Chine (36-24) lors de son entrée en matière, les Scandinaves veulent enchaîner et décrocher du coup leur qualification pour le tour suivant. Mais face au Sénégal, ça risque de ne pas être une partie de sinécure. Au vu de la prestation fournie par la bande à Doungou Camara face au Croates et qui avait conquis la plupart des férus de handball feminin, la sélection Viking sait que sa deuxième sortie sera plus relevée que la précédente. La sélection sénégalaise rêve d’exploit après une entrée en matière admirable, comme souligné par son coach. « Ce match est l’une des plus belles performances de l’histoire du handball sénégalais », avait déclaré l’entraîneur Yacine Messaoudi dans les colonnes de l’IHF au sortir de la rencontre face à la Croatie, que les Lionnes auraient pu gagner si Fanta Keita n’avait pas vu rouge.

Ce dimanche, la tâche paraît dantesque et le sélectionneur sénégalais sait que son équipe ne part pas favorite. « La Suède est une équipe avec une grande expérience qui finira dans le top quatre. L’idée est d’acquérir de l’expérience et de la pousser dans ses retranchements », a-t-il déclaré. Face aux protégées de Tomas Axner, qui miseront sur Sofia Hvenfelt qui a marqué cinq buts et a été élue joueuse du match face à la Chine, la sélection sénégalaise comptera sur la solidité de Toubissa Elbeco dans les cages, l’engagement de capitaine Awa Ndiaye, la vista de Soukeina Sagna et l’adresse devant les buts de la prolifique Doungou Camara (10 buts- 2 assists et MVP face à la Croatie), pour tenter l’exploit ou à défaut une prestation honorable.

Dans l’autre match du groupe, la Croatie tentera de remporter son premier succès, face à la sélection de la Chine.

Programme 2ème journée Poule A

Dimanche 3 décembre 2023

14h 30 Croatie/Chine

17h 00 Sénégal/Suède

Déjà joués

Suède/Chine (36-24)

Croatie/Sénégal (22-22)