Admirables et épatantes lors de leur première sortie, ponctuée d’un nul (22-22) face à la Croatie, les Sénégalaises qui avaient conquis les coeurs de beaucoup de férus de handball féminin, s’attaquaient à l’un des pays organisateurs, la Suède. En outsiders, Toubissa Elbeco et partenaires démarrer le match sans complexe. Après 9 minutes de jeu, le Sénégal grâce à Hawa Ndiaye (2 buts), Soukeina Sagna (1) et Doungou Camara (1) tient tête à l’adversaire qui avait ouvert le score (4-4). Portées par leur demi centre Soukeina Sagna créditée de 6 réalisations dans les 30 premières minutes, les vices-championnes d’Afrique 2018 vont titiller la formation viking. Revenue à moins un (10-9), à 4 minutes de la fin de la première période, le Sénégal va aller à la pause avec un passif de 2 buts (14-12). Durant la seconde période, les protégées de Yacine Massaoudi, vont faire illusion pendant 11 minutes, en contenant L’équipe scandinave à moins 1 but (15-16, 41e), avant de voir Jamina Roberts (6 buts), Nathalie Hagman (5 buts), Jenny Karlsson (4 buts) et partenaires étirer le score pour finalement s’imposer de 8 buts (26-18). Les Lionnes après avoir bataillé ferme concèdent leur premier revers. Le Sénégal a été désavantagé par le manque de profondeur de son banc, d’où le temps de jeu élevé de certains cadres qui étaient exténuées vers la fin au moment le plus crucial. Dans ce match, l’âme pensante des Lionnes, Soukeina Sagna, a confirmé sa prestation de la première journée, maintenant son équipe à flot avec la palme de top scoreuse avec ses 8 réalisations. La Suédoise Nathalie Hagman est élue MVP du match après avoir scoré à 6 reprises, alors que sa gardienne Johanna Bundsen affichait un taux d’arrêt de 40 %.

