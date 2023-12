Pour rêver grand et espérer une qualification historique pour le tour principal, Djeynaba Sy, Aminata Cissokho et partenaires sont dans l’obligation de confirmer leurs deux belles précédentes sorties, en attendant l’autre match du groupe qui se jouera à 19h 30, pour savoir leur position dans le classement. Focus sur la Chine, et beaucoup de concentration chères Lionnes. Les grandes équipes naissent d’exploits et soyez animées d’une volonté commune : La Gagne.

Battre la formation asiatique, un pari dans les cordes des Sénégalaises. La sélection, Quatrième de la CAN 2022, qui participe à son 2ème Mondial est a la recherche d’un 3ème succès en Coupe du monde, après ses 2 victoires sur le Kazakhstan (30-20) et la République démocratique du Congo (28-23) au Japon 2019, où elle avait terminé 18ème sur 24 équipes. La bande à Hawa Ndiaye veut écrire sa propre histoire et cela passera par de hauts faits d’armes, d’où une qualification historique au tour principal. Les Lionnes peuvent le faire et doivent le faire.

