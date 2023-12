XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 2ème journée du groupe I du tour principal, les Lionnes, comme prévu, ont essuyé un revers face aux Monténégrines (29-21) et ne peuvent plus se qualifier pour les quarts. Les coéquipières de Hawa Ndiaye qui a été expulsée en première periode, qui ont mieux terminé la partie en remportant la deuxième période (13-11), vont rencontrer le Cameroun pour leur dernière sortie, ce lundi 11 décembre.

L’adversaire était de taille, et les protégées de Yacine Messaoudi s’attendaient à une opposition farouche, après leur défaite initiale du tour principal devant la Hongrie (30-20). Et les partenaires de l’excellente gardienne Toubissa Elbeco (11 arrêts) ont pu s’en rendre compte lors des 30 premières minutes. Après avoir ouvert le score par Fanta Keita, les Lionnes vont opposer une belle résistance aux Monténégrines après 8 minutes de jeu (7-7), avant de voir ces dernières leur infliger un 3-0 pour mener de 3 buts (6-3, 11e). Portées par Despotovic (4 buts), Klikovac (4 buts) et Mugosa (3 buts) les Européennes de l’Est vont aller à la pause avec une avance assez conséquente de 10 buts (18-8) face à une sélection sénégalaise qui a perdu sa capitaine Hawa Ndiaye, expulsée depuis la 20e minute. Lors de cette première période, la tête pensante de la tanière, Soukeina Sagna, diminuée par sa blessure au genou et à qui l’adversaire a limité sa zone d’action, a été réduite à deux buts marqués, sur 7 mètres. En seconde période, le Monténégro assez dominateur, va dicter le tempo du match et mène même de 12 points (27-15, 54e). Mais, les rotations effectuées par le coach sénégalais a permis aux coéquipières de Doungou Camara pas trop à son avantage ce soir (1 but), de réaliser une bonne fin de partie, avec Djeynaba Sy (3 buts), Marie Fall qui commence à trouver ses marques dans la tanière (3 buts), Sophie Kebe (2 buts) et Mathita Diawara (2 buts), sorties du banc, réaliser de belles choses, au moment où Soukeina Sagna sortait gênée par sa blessure au genou. Dans cette seconde période, c’est le Sénégal qui a remporté la mise (13-11), pour finalement perdre de 8 buts (29-21).

Malgré son match moins flamboyant, la meilleure demi-centre de la dernière CAN est créditée de 4 buts, tout comme les Monténégrines Despotovic, Godec, Mugosa et Klikovac, et avec 7 assis devient la 2ème meilleure passeuse du match (7 assists) derrière Pletikosic (9 assists).

Ce succès permet au Monténégro (2e, 6 pts) de prendre provisoirement la place de dauphin. Le Sénégal (5e, 1 pts-26) reste avant dernier. Pour les autres rencontres de la poule, la Croatie (4e, 3 pts-4) va rencontrer la lanterne rouge le Cameroun (6e, 0 pt-56), alors que la Suède (1e, 6 pts+37) sera défiée par la Hongrie (3e, 4 pts+23).