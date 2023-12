XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre de la 3ème et dernière journée du tour principal, le Sénégal s’est adjugé le derby africain. Pour ce choc des Fauves, les Lionnes du Sénégal, renversantes en seconde période après avoir été menées de 5 buts à la pause (12-7), ont bien domptées leurs homologues du Cameroun (22-20) et terminent cette 26ème édition du Mondial sur une bonne note. Le succès de la bande à Awa Ndiaye, son deuxième dans la compétition, porte les signatures de Soukeina Sagna, MVP, et meilleure marqueuse (7 buts), Amina Cissokho et Djeynaba Sy, créditées de 5 buts chacune

Pour ce remake entre Lionnes, après la victoire des Sénégalaises lors du Tournoi de France (22-26), le coach de ces dernières, Yacine Messaoudi, démarrait avec son Sept habituel : Toubissa, Djeynaba Sy, Doungou Camara, Hawa Ndiaye, Soukeina Sagna, Fanta Keita et Raissa Dapina. Et dans ce début de match, les Sénégalaises habillées en rouge infligent un 2-0 aux Camerounaises, grâce à Soukeina Sagna et Djeynaba Sy. L’adversaire va répliquer coup sur coup, pour égaliser (2-2). Doungou va redonner l’avantage à ses partenaires (3-2), imitée par Ateba côté adverse (3-3). Après un nouveau score de parité (4-4), les filles d’Afrique centrale vont diriger la mène (5-4, 6-4, 6-5, 7-6, 9-7). Le temps choisi par le boss du banc sénégalais pour demander le premier temps mort du match (23e). Après la reprise, les 2 équipes restent 3 minutes sans scorer, ce qui pousse le coach adverse à prendre le second temps mort de la partie (26e). Ebanga Baboga d’un tir foudroyant puis Feudji Vengou, portent l’avance Camerounaise à 4 buts (11-7) avant que la gardienne Mbengue Bedian s’y met en marquant dans les cages vides (12-7, 29e), à une minute de la pause, qui intervient sur cette avance assez conséquente des Vertes. Dans ces 30 premières périodes, c’est la Cameroun qui a mieux terminé le match, sous les poussées d’Ebanga Baboga, Vengou et Byolo, crédités de 2 buts chacun, alors que du côté adverse, Djeynaba Sy et Soukeina Sagna, avec 3 et 2 réalisations sont les plus prolifiques.

Dès le retour des vestiaires, Fanta Keita sonne la charge, pour le moins 4 (12-8). La bonne défense sénégalaise gêne les Camerounaises et Toubissa écoeure Feudji Vengou(34e), imitée par son homologue camerounaise qui multiplie les arrêts dans ses buts. Djeynaba Sy met sa 4e réalisation (12- 9). Soukeina sur un 7 mètres fait revenir le Sénégal à moins 3 (13-10) et l’épatante Amina Cissokho sortie du banc, puis Hawa Ndiaye (13-12) grignote l’avance adverse. Soukeina sur un autre 7 mètres égalise pour les Lionnes (13-13, 43e). Moment choisi par le technicien adverse pour prendre son 2e temps mort (44e). La stratège des Lionnes sur un tir arrêt redonne l’avantage à ses partenaires (14-13) qui infligent un 7-1 aux partenaires d’Ebanga. Une avance de courte durée (14-14). Amina Cissokho sur son aile fait des miracles (15-14), imitée par Soukeina (16-14), plus 2 pour le Sénégal, qui retrouve une Toubissa Elbeco tout d’un coup bondissante dans ses cages. Il reste 10 minutes à jouer. Marie Fall nouvelle entrante repousse de 2 buts le Cameroun qui était revenu à moins 1 (18-16). A 6 minutes du terme, le Sénégal grâce à Amina Cissokho et Raissa sur un lob porte son avance à 3 but (20-17). Les Camerounaises vont sonner la révolte et reviennent à 1 points, a 3 minutes de la fin (20-19, 58e). Mais cet après midi, Aminata Cissokho avait mis du gaz dans la machine (21-19). Ebanga maintient le Cameroun à flot (20-21), mais Marie Fall met le Sénégal en position de force, à une minute 32 secondes de la fin (22-20), avant de provoquer un 7 mètre raté par Soukeina(30e). les Lionnes, renversantes en seconde période, domptent leurs homologues camerounaises et terminent ce Mondial sur une note très note, en position de Cinquièmes du poule I du tour principal.

Et pour une fois encore, Soukeina Sagna, créditée de 7 réalisations obtient la palme de la meilleure marqueuse du match et cerise sur le gâteau, pour la 3e fois dans ce Mondial, le titre de MVP Hummel, décerné à la meilleure joueuse de chaque match. Cet après midi, les Sénégalaises ont obtenu leur seconde succès de rang devant les Camerounaises, après le succès obtenu lors du tournoi de France (22-26).

Cameroun/Sénégal (20-22, Mi temps 12-7)