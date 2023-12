XALIMANEWS-Ce jeudi 7 décembre, les Lionnes du Sénégal vont rencontrer la Hongrie dans le cadre de la première journée du groupe I du tour principal. Face à un habitué de la compétition, ancien vainqueur en 1965 et classé 10ème lors de l’édition 2021, le Sénégal doit sortir un match référence pour s’offrir enfin une nation d’Europe.

Après avoir réussi la prouesse de s’inviter au tour principal du Mondial Dames, pour la première fois de leur histoire seulement après 2 participations, les handballeuses Sénégalaises vont croiser ce jeudi, la Hongrie pour le compte du groupe I.

L’adversaire est un habitué de la compétition, avec 23 participations en 26 éditions, pour un sacre, certes lointain (1965), mais qui lui permet de figurer dans le cercle assez restreint des 13 pays vainqueurs du Graal mondial en 25 éditions. Classée 14ème en 2019 puis 10ème lors de la dernière édition, la Hongrie est sortie deuxième du groupe B des qualifications, derrière le Monténégro qui l’a battue (24-18), après avoir remporté 2 succès, devant le Paraguay (35-12) et le Cameroun (39-20). Les Européennes de l’Est ont marqué 92 buts et concédé 56 réalisations adverses, là où les Lionnes avec un nul devant la Croatie (22-22), une défaite face à la Suède (26-18) et un succès sur la Chine (22-15), comptabilisent 62 buts de marqués et 63 encaissés. Ce qui montre le fossé qui sépare la Hongrie et Sénégal.

Cependant, en statut d »outsider et face à une opposition de qualité, la sélection sénégalaise composée en majorité de joueuses formées en France et rompues aux dires réalités du très réputé handball hexagonal, doit mettre beaucoup de gaz dans la machine et tout donner pour arriver à remporter un succès historique face à une grande nation de handball, qui certes ne fait plus partie du gotha européen voire mondial, mais reste une nation phare du sport de la petite sphère. Si les protégées de Yacine Messaoudi répètent leurs deux mi-temps contre la Croatie, les premières 30 minutes face à la Suède et la seconde période devant les Chinoises, elles peuvent réussir un très bon coup et ressentir cette fierté voire cette sensation unique, que seule une grande victoire peut procurer. Avec un noyau dur composé Toubissa Elbeco solide dans ses buts avec 27 arrêts réalisés au premier tour, Soukeina Sagna créditée de 22 buts en 3 sorties, Doungou Camara (13 buts), Fanta Keita et Hawa Ndiaye, créditées de 5 réalisations chacune, la cuvée 2023 a les moyens pour surprendre le bloc de la Hongrie, surtout si les joueuses qui surgissent du banc apportent leurs contributions, à l’image des Marie Fall et Aminata Cissokho, étincelantes face à la Chine avec 4 et 3 réalisations chacune.

Programme 1ère journée Groupe I TP

Jeudi 7 décembre 2023

14h 30 Sénégal (1 pt)/Hongrie (2 pts)

17h 00 Monténégro (4 pts)/Croatie (1 pt)

19h 30 Suède (4 pts)/Cameroun (0 pt)