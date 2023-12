Pour leur premiere sortie au tour principal, face aux Hongroises, favorites du choc, les protégées de Yacine Messaoudi ont très vite mesuré la différence de niveau qui existe devant les 2 sélections. Menée par 2 buts à 1 après 3 minutes de jeu, la sélection sénégalaise qui a marqué son seconde but à la 11e minute (5-2), est restée 1O minutes sans scorer, au moment où l’adversaire prenait le large (11-3, 21e). Mais, vaillantes et solidaires, les Lionnes vont revenir à moins 6 au moment d’aller à la pause (14-8), avec l’apport précieux de Soukeina Sagna créditée de 5 buts durant les 30 premières minutes. En seconde période, les Européennes de l’Est, sous l’impulsion de Klujber (9 buts), bien aidée par Lukacs (5 buts), Schatzl (5 buts) et Vamos (4 buts), vont infliger aux coéquipières d’Aminata Cissokho (3 buts) un score de 16-12 pour finalement remporter la partie par 30 à 20. Lors de cette seconde période, le Sénégal s’est beaucoup amélioré, avec sa guide l’excellente Soukeina Sagna, deuxième meilleure scoreuse du match avec 8 buts et MVP de la partie, en perdant sur un passif de 4 buts. Avec ce succès, la Hongrie (1er, 4 pts) double le Monténégro (2e, 4 pt+19) qui s’est incliné (26-25) face à une bonne équipe de la Croatie (4e, 3 pts-4). La Suède (3e, 4 pts+13) ferme le podium après avoir étrillée (37-13) la sélection du Cameroun (6e, 0 pt-33), lanterne rouge du groupe I. Le Sénégal (5e, 1 pt-18) est avant dernier au classement.

