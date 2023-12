Après deux revers au tour principal devant la Hongrie (30-20) et le Monténégro (29-21), la sélection sénégalaise va rencontrer celle du Cameroun ce lundi, pour sa dernière sortie dans cette 26ème édition du Mondial Dames. Ce choc sera le remake du Tournoi de France organisé à une semaine du Mondial et qui avait vu les Sénégalaises prendre le dessus sur leurs homologues camerounaises (22-16), après 2 revers de rang en CAN 2022 et lors du TQO d’Angola. La formation du Sénégal (5e, 1 pts-26) voudrait terminer son tournoi sur une note positive, et cela devrait passer par un succès sur son homologue du Cameroun (6e, 0 pt-66). Sous la guide de sa star Soukeina Sagna, si elle est rétablie de sa blessure au genou, créditée de 34 buts et 29 passes décisives depuis le début de la compétition, les protégées de Yacine Messaoudi devraient pouvoir prendre la mesure de leurs adversaires. Mais en face, Ebanga Baboga et Petronie Ateba Engadi ne l’entendront pas de cette oreille, en quête de premier succès sur ce tour principal et qui voudront se payer les scalps de leurs soeurs africaines. En tout cas, cette confrontation entre Lionnes de la savane africaine va être très disputée.

