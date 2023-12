Avant dernières du classement du groupe I du tour principal, les Lionnes auront fort à faire cet après midi (14h 30) devant les handballeuses du Montenegro (3e, 4 pts+19). Les 2 formations sortent de défaites. Le Sénégal (5e, 1 pt-18) a été battu largement par la Hongrie (39-20), alors que le Monténégro été défait d’un cheveu par la Croatie (26-25), pour leur premier revers dans ce Mondial. De ce fait, les Montenegrines vont aborder cette rencontre contre les Lionnes, très revanchards et voudront se reprendre dans leur quête à la qualification pour les quarts. Cependant, les Sénégalaise peuvent se dire, que l’exploit est possible, d’autant plus que le Monténégro a subi sa seule défaite du Mondial devant la Croatie, un adversaire qui a failli faire les frais des protégées de Yacine Messaoudi avant d’arracher le nul (22-22) lors de la 1ère journée des phases de groupes. Pour le match d’aujourd’hui, la sélection sénégalaise, jusque là remarquable dans ses prestations, aura tout a gagner et rien à perdre.

