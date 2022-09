A la fin de sa carrière de joueur, Mamadou Diouf a été entraîneur de l’équipe masculine de Handball de l’ASFA, adjoint des directeurs du stade Iba Mar Diop, Pouye Faye et Sadibou Diop. Passionné de handball et de son poste de secrétaire permanent, « Pa Diouf » était toujours présent sur les gradins du stadium Iba Mar Diop lors des compétitions de la Fédération et de la Ligue. Avant d’occuper poste de secrétaire permanent de la FSHB, le disparu, qui était très disponible et affable, a été trésorier général de l’instance dirigeante du handball sénégalais, sous les magistères de Charles Diaw, Djibril Coulibaly, Claude Sylva et Youga Dieng, d’après une source fédérale.

