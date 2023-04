XALIMANEWS-Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023, la plateforme Banlieue 2019 a organisé la 2ème édition de la « Nuit du handball » au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. A l’issue de ces joutes regroupant Filles et Garçons et qui se sont déroulées dans une bonne ambiance, les équipes de Team Bébé (Dames) et Jam-Ji (Hommes) ont été couronnées.

La Plateforme Banlieue 2019 a profité de ce long week-end pascal pour organiser sa 2ème édition de la Nuit du handball. Une compétion qui s’est déroulée au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, en plein mois de Ramadan. Ce tournoi non stop s’est deroulé entre 22h et 5 h du matin dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023. Dix sept équipes avaient pris part à ce tournoi, dont 11 masculines et 6 feminines. Pour rappel, le règlement stipulait que trois joueurs licenciés d’un même club affilié à la fédération sénégalaise de handball ne pouvaient partager une même équipe.

Des poules ont été constituées dans les 2 catégories pour des matchs en une manche de 15 minutes et suivant la règlementation du handball en vigueur, un temps mort d’1 minute est accordé à la dixième minute de chaque match.

La sanction disciplinaire de 2 minutes était ramenée à 1 minute et toute récidive était sanctionnée d’un carton rouge.

A l’issu du premier tour des demi-finales croisées ont été organisées. Les finales ont été remportées, par Team Bébé chez les Féminines et Jam-Ji chez les Masculins. Mais avant les finales, un match d’exhibition a opposé d’anciens pratiquants de handball dans une ambiance bon enfant. Le public a pu se délecter du talent d’Arona Lo le coach de Gorée mais aussi des arrêts de Coach Cissé le technicien de l’ASFA. Ce tournoi a été bien acceuilli par les pratiquants qui étaient très heureux d’en découdre, surtout ceux de l’Élite restés presque plus de 3 semaines sans jouer, depuis la fin de la phase aller. En dehors des 2 trophées remis aux équipes gagnantes, des distinctions individuelles ont été données. Diarra Ka et Mohamed Dème ont été désignés, meilleure gardienne et meilleur gardien. Fatoumata Diaw est la meilleure joueuse du tournoi, tandis que Papa Diop est le meilleur joueur.

Des repas ainsi que du café, ont été distribués aux joueurs et spectateurs. Les organisateurs n’ont ménagé aucun effort pour rendre cette nuit, agréable. Cette 2ème édition de la Nuit du handball s’est déroulée dans un bon état d’esprit.

A l’issue de cet événement marquant dans la banlieue dakaroise, Matar Fall, président de la Plateforme Banlieue 2019 s’est dit « rejoui de ce tournoi qui a été une réussite ». L’ancien handballeur de renchérir « la Plateforme Banlieue 2019 est une organisation qui regroupe les handballeuses (anciens et actuels), des entraîneurs de la Banlieue, ceux de Dakar, du centre, de tout le Sénégal même ceux de l’exterieur, a-il renchéri avant de lister les activités de sa structure, On a des programmes, des activités comme le Camp de vacances, « l’École des Entraineurs », « Arbitre ma passion » et des séminaires de mise à niveau concernant les codes et règlements. » En attendant la 3ème édition, le stadium Amadou Barry a vibré aux rythmes des envolées des handballeurs, le week-end passé.

Diarra Ka meilleure gardienne

Mohamed Dème meilleur gardien

Trophée de l’équipe Jaam-Ji

Le Trophée de l’équipe Team Bébé

Fatoumata Diaw meilleure joueuse