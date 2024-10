Handball-Préparation CAN Dames 2024/Stage Algérie (21-26 octobre) : 19 Lionnes convoquées avec des absences et des entrées, match contre la sélection algérienne cet après-midi

XALIMANEWS-Dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Dames de Handball, qui se tiendra en RD Congo du 27 novembre au 7 décembre, les Lionnes du Sénégal effectuent un stage à Alger du 21 au 26 octobre, avec deux matchs au programme face à la sélection de l’Algerie, dont le premier qui se joue cet après midi à 15 heures GMT.

A moins d’un mois du début de la CAN 2024 qui va se jouer en République Démocratique du Congo (27 Nov-7 Déc), le Sénégal, quatrième de la dernière edition disputée à Dakar, est en pleine préparation pour la grande messe du handball féminin africain.

Les Lionnes, auréolées d’une bonne prestation au Mondial Dames 2023 ou elles avaient réussi la prouesse de se qualifier pour le tour principal, effectuent un stage en Algérie (21-26 octobre). Elles s’apprêtent à disputer deux matchs amicaux contre la sélection algérienne, le premier étant prévu ce mercredi 23 octobre à 16 heures, suivi d’un second match vendredi. Ce matin, les Lionnes ont réalisé une séance d’entraînement avant leur confrontation de cet après-midi.

Le coach Yacine Messaoudi a convoqué 19 joueuses. Dans ce groupe, on note les absences de la capitaine Hawa Ndiaye pour indisponibilité selon une source fédérale, et celle de la gardienne locale Fama Sall, créditée d’une bonne saison et championne du Sénégal avec Disso, non retenue dans cette liste alors qu’elle a fait les 3 dernières campagnes, (CAN 2022-TQ Angola et Mondial Dames). Par contre, Ndeye Sokhna Camara Sène autre gardienne locale, vainqueur de la Coupe du Sénégal Dames avec le Golf HBC est présente pour ce stage.

Toujours dans cette liste qui comporte les cadres, Soukeina Sagna, Djeynaba St, Toubissa Elbeco, Raissa Dapina), on peut noter la présence d'Astou Ndiaye qui fait de belles choses en Kosovo ainsi que celles de joueuses évoluant dans le Maghreb, telles que Ndeye Thiaba Ndiaye, Aissatou Mané , Khady Seck et Soda Cissé. Cette dernière a été finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins avec son club tunisien de l'Association Sportive et Féminine du Sahel

Voila liste des 19 Lionnnes convoquées pour le stage du 21 au 26 octobre 2024

Toubissa Elbeco-Ndeye Sokhna Camara Sène-Lorine Boudekhane-Dieynaba Sy-Aminata Cissokho-Mathita Diawara-Raissa Dapina-Sanou Dia-Coura Camara-Khady Seck-Soukeina Sagna-Marie Fall-Sophie Kébé-Ndeye Thiaba Ndiaye-Maiwenn Dasylva-Astou Ndiaye-Mairame Ba-Soda Cissé-Aissatou Mané