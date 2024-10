Handball-Préparation CAN Dames 2024/Stage d’Alger : Raissa Dapina (Ailière droite) après Algérie-Sénégal (19-32), « on est contentes du resultat. On a bien travaillé défensivement, même si je pense qu’il faut encore travailler sur des domaines à peaufiner »

XALIMANEWS-Ce mercredi, les Lionnes du Sénégal se sont imposées face à l’Algerie (32-19), qu »elles vont croiser en match de poule en RD Congo. A la fin du premier match de cette double confrontation senegalo-algerienne, l’Ailiere droite de la sélection sénégalaise a été face a la presse locale.

« Il fallait bien travailler défensivement pour finir nos relations, puis que notre équipe a un petit peu changé. On n’a pas pas mal de nouvelles qui viennent en sélection, des jeunes prometteuses et il fallait les entrer dans l’équipe. On espère aussi donner une.belle copie vendredi. » A d’emblée déclaré la vice championne d’Afrique 2019. pour ses premières impressions.

L’ailière droite des Lionnes de poursuivre : »On profite de cette invitation de l’Algérie pour avoir deux matchs amicaux dans la semaine, de pouvoir continuer la préparation et continuer le dernier stage qui arrive au mois de novembre. On est contentes du résultat. Voila, on a bien travaillé défensivement, même si je pense qu’il faut encore travailler sur des domaines à peaufiner, notre relation avec les gardiennes de but. Mais je trouve dans l’ensemble on a quand même eu une bonne énergie sur le match. On va continuer à travailler, mais contentes quand même du résultat. Et voilà, step by step ( entendez par étape par étape), et on verra sur le match de vendredi, ce que ça va donner avant de quitter l’Algerie. » A conclu Raissa l’une des cadres de la tanière, qui nourrit sûrement et secrètement le rêve remporter le graal continental en détrônant l’ogre angolais.