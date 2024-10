Handball-Préparation CAN Dames 2024/Stage d’Alger : Yacine Messaoudi (coach des Lionnes), « Ça fait vraiment plaisir qu’en Afrique, qu’il y ait des fédérations qui mettent autant d’investissements pour pouvoir structurer leurs projets »

XALIMANEWS-Ce mardi, l’équipe féminine du Sénégal affrontait son homologue algérienne dans le cadre d’un stage à Alger, en préparation pour la CAN Dames 2024 qui se déroulera en République Démocratique du Congo. Après une victoire convaincante contre la sélection nord-africaine (32-19), Yacine Messaoudi a été interpellé par la presse locale.

Face aux journalistes du pays d’origine de ses parents, Yacine Messaoudi, natif d’Ivry-sur-Seine et ancien entraîneur de Paris 92 (2019-2025), a partagé sa vision du projet des Lionnes, qu’il dirige depuis 2021. Il a salué l’engagement de certaines fédérations africaines, qui déploient des efforts considérables pour développer le handball dans leurs pays.

« La Fédération travaille depuis un moment, que ce soit le président Seydou (Diouf), le vice-président Cherif (Ndiaye), et mes prédécesseurs. Donc moi j’ai pris le train en marche. Mais effectivement, ça fait vraiment plaisir qu’en Afrique (alors que le handball étant un sport européen) qu’il y ait des fédérations qui mettent autant d’investissements pour pouvoir structurer leurs projets, et là je suis content. » A-t-il déclaré. Dans la foulée, Messaoudi a évoqué l’avenir avec un groupe en pleine transformation. « Là, on est sur un nouveau cycle. Aujourd’hui, il y’a un beaucoup de jeunes, il y’a a beaucoup de joueuses historiques qui viennent d’arrêter. Donc on redémarre, mais avec beaucoup d’humilité. »