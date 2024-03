Handball-Préparation CAN Dames 2024/Stage d’Hammamet en Tunisie (31 mars-6 avril) : 17 joueuses convoquées, Fama Sall et Ndeye Sokhna Sène dans le groupe, Astou Ndiaye et Maïwenn Dasylva les deux nouveautés

XALIMANEWS-Dans le cadre de sa préparation pour la prochaine CAN Dames qui se déroulera en RD Congo, la sélection féminine du Sénégal va entrer en stage à partir du 31 mars jusqu’au 6 avril 2024. Pour ce rassemblement, Astou Ndiaye évoluant en Algérie et Maïwenn Dasylva le pivot du Havre Athletic Club sont les deux nouveautés.

Plus de 3 mois après leur brillante participation au Mondial Dames 2023 auréolée d’une première qualification historique au tour principal, les Quatrièmes de la dernière CAN Dames, se retrouvent pour un stage préparatif de la grande messe du handball féminin africain, qui va se dérouler en République démocratique du Congo en 2024.

Pour ce ressemblent qui va se dérouler au pays de Carthage, le coach Yacine Messaoudi a convoqué un groupe restreint de 17 joueuses, dont la totalité est composée des handballeuses ayant participé à la dernière Coupe du monde féminine.

Les deux nouvelles têtes sont Astou Ndiaye, l’ancienne joueuse du DUC, passée par Disso et ISEG et avant de rallier la Tunisie pour atterrir cette année en Algérie au Club HBC El Biar et le jeune pivot Maïwenn Dasylva (21 ans) pensionnaire du Havre Athletic Club en France.

Pour le reste, c’est du classique avec les Soukeina Sagna la meilleure demi-centre d’Afrique créditée d’une bon Mondial, Dounga Camara, capitaine Hawa Ndiaye, Raissa Dapina, Fanta Keita, voire Dieynaba Sy. Les révélations de la tanière lors du Mondial sont aussi là, telles que Marie Fall, Mathita Diawara et Aminata Cissokho, trois joueuses qui avaient épaté la galerie lors de la grande messe mondiale du sport de la petite sphère en sorties de banc. Les deux gardiennes locales, Ndeye Sokhna Sene (Golf) et Fama Sall (Disso) font aussi partie du groupe. Ces deux derniers remparts, récoltent les fruits de leurs bons débuts de saison dans le championnat Élite Dames où elles font sentations dans leurs clubs respectifs, Golf et Disso.

Dans ce groupe du stage tunisien, manquent à l’appel, Gnonsiane Niombla et Dounia Abdourahim. L’ancienne arrière des Bleues, championne du monde en en 2017 et championne d’Europe en 2018, qui a choisi de défendre les couleurs du Sénégal n’est pas encore éligible avec la tanière, tout comme l’Arrière, 6ème du championnat du monde 2013 et finaliste du championnat du monde U20 2012 avec les Bleues.

Voici la liste des 17 Lionnes convoquées

Gardiennes (3) : Justicia Toubissa Elbeco (Sambre Avesnois-France), Ndeye Sokhna Sène (Golf-Sénégal), Fama Sall (Disso-Sénégal)

Ailières gauche (3) : Dieynaba Sy (OGC Nice HB-France), Aminata Cissokho (Paris 92-France), Mathita Diawara (OGC Nice HB-France)

Ailieres droit (2) : Raissa Dapina (OGC Nice-France), Khady Seck (Club Africain-Tunisie)

Arrières (6) : Coura Camara (Rennes Metropole-France), Sophie Kébé (Palente Besançon-France), Doungou Camara (Al Ahly-Egypte), Fanta Keita (Gloria Buzau-Roumanie), Soukeina Sagna-HB Plan De Cuques-France), Astou Ndiaye (HB El Biar-Algerie)

Pivots (3) : Hawa Ndiaye (Brest Bretagne Handball-France), Marie Fall (OGC Nice HB-France), Maïwenn Dasylva (Havre Athletic Club-France)