Dans l’optique du Mondial féminin de handball qui se déroulera dans 3 pays, Danemark, Norvège et Suéde ( 29 novembre-17 décembre), les Lionnes vont encore entrer en stage, à Meudon du 2 au 9 avril 2023. Pour l’occasion, une pré-liste de 22 joueuses a été établie par le coach Yacine Messaoudi. Dans ce groupe composé en majorité de joueuses exerçant en Europe, figurent 3 joueuses qui évoluent hors Occident, à savoir, la gardienne Fama Sall (Disso) et les 2 arrières, Astou Ndiaye (Al Mahdia-Tunisie) et Khady Seck (Club africain-Tunisie). Rappelons que la première nommée faisait partie du groupe de la CAN, disputée à Dakar en novembre dernier.

