Handball-Préparation la CAN Dames 2024/Stage d’Alger : les Lionnes cherchent à décrocher une seconde victoire contre l’Algérie cet après-midi à 14 heures, pour conclure leur stage en beauté

XALIMANEWS-Ce vendredi, les Lionnes du Sénégal se préparent à affronter de nouveau l’Algérie, suite à leur impressionnante victoire de mercredi dernier (32-19). Le match est prévu à 14 heures dans la salle d’Harcha. La sélection sénégalaise vise une nouvelle victoire pour terminer leur stage sur une note positive.

la cuvée 2024, guidée par Soukeina Sagna, Toubissa Elbeco, Mathita Diawara et Astou Ndiaye, est déterminée à remporter un second succès consécutif. Cette double confrontation ne se limite pas seulement à la quête de victoire, elle est aussi cruciale pour peaufiner les stratégies des deux équipes en vue de la prochaine CAN, qui se déroulera à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre.

Le groupe des Lionnes pour le stage d’Alger

Les Lionnes, sous la direction de l’entraîneur Yacine Messaoudi, souhaitent terminer ce stage d’entraînement sur une bonne note, afin de renforcer leur confiance avant leur prochain rassemblement en novembre. L’enjeu est de taille, car chaque match représente une occasion de s’ajuster et de préparer au mieux le tournoi continental à venir.